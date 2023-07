Anche nella Formula 1, dove ogni millisecondo può fare la differenza, le tecnologie sono un fattore determinante per il successo: durante le sessioni di prova il pilota e i team devono comunicare velocemente e condividere in tempo reale tutti i dati utili alla corsa in maniera affidabile e accurata.

© Sam Bloxham for Mercedes-Benz Grand Prix ltd

A questo scopo il team Mercedes-AMG PETRONAS F1 ha scelto di affidarsi alla piattaforma Tensor di TeamViewer per accedere in modo sicuro e veloce a dati, video e telemetria e prendere decisioni sulle strategie da adottare in pista.

Il team di Formula 1 di Mercedes ha trovato in TeamViewer il partner più adatto per condividere i dati sugli schermi del pilota e supportare la comunicazione tra i team. Dall’incontro virtuale con Steve Riley, Head of IT Operations and Service Management del team, e Peter Turner, Chief Commercial Officer di TeamViewer, è emerso quanto sia importante realizzare una comunicazione precisa tra gli ingegneri, sia nei box in pista che in azienda, e il pilota in pista.

Grazie a Tensor, durante le prove libere e le qualificazioni il pilota ha accesso a tutti i dati sulle condizioni atmosferiche, i piani di corsa, le strategie, i pit-stop e le analisi degli altri piloti, oltre a video sulle proprie performance.

“Durante una sessione di allenamento è importante fornire al pilota l’informazione giusta al momento giusto” afferma Riccardo Musconi, Head of Trackside Performance del team Mercedes-AMG PETRONAS. “Le decisioni vanno prese a stretto giro, quindi gli ingegneri devono essere in grado di condividere statistiche e dati in maniera veloce ed efficiente. TeamViewer non ci ha mai delusi e ha migliorato il modo in cui lavoriamo in pista e comunichiamo col pilota”.

Il team di ingegneri presente nel box si occupa di controllare quali informazioni mostrare al pilota sugli schermi drop-down montati nella vettura. Per navigare tra i dati sugli schermi, spiega Riley, il pilota può usare due pulsanti che gli consentono di cambiare finestra e accedere alle informazioni più utili in quel momento senza difficoltà.

Gli ingegneri nel box guidano il pilota nella navigazione, portando alla sua attenzione i dati più utili in un determinato momento durante le corse, riducendo il rischio di overload di informazione.

Oltre a un trasferimento in tempo reale dei dati, TeamViewer garantisce affidabilità di trasmissione e protezione delle informazioni. La sicurezza, oltre alle performance e all’affidabilità, è un must-have per i team: i dati che vengono condivisi sono sensibili e non possono uscire dal canale di comunicazione.

“Abbiamo un bel rapporto col team di TeamViewer e parliamo spesso di opportunità di sviluppo e funzionalità che ci piacerebbe avere. Vediamo molti altri casi d’uso all’orizzonte e siamo entusiasti di scoprire cosa ci riserverà il futuro” ha concluso Riley.