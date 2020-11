Teaser: Come far crescere una Travel Community su TikTok

Venerdì 20 novembre alle 13, scopriamo insieme a Marco Messina, CEO di Joinbed ed esperto di vendita diretta, come sia possibile utilizzare la community come fonte di vantaggio competitivo.

Marco Messina è il fondatore e il CEO di Joinbed. Un’attività che si basa sulla forza della community e che ha ha l’obiettivo di far visitare ai turisti luoghi unici e fuori dalle classiche mete inflazionate.

Joinbed è inoltre, come ama dichiarare Marco Messina, una community forte e unita, che condivide la passione per i viaggi. Community che Marco coltiva anche su TikTok, dove con la Hospaccatogang conta oltre 400mila follower.

Grazie alla sua esperienza con i social video, Marco Messina ci racconta quella che è la sua storia e l’idea che sta dietro Joinbed. In particolare su quanto sia importante usare la community come fonte di vantaggio competitivo per un’impresa.