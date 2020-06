Teaser: Come fare Podcast

Scopriamo insieme a insieme a Giorgio Minguzzi come utilizzare i podcast – anche partendo dai video – per far crescere il business. Giorgio Minguzzi è Consulente di Marketing e Fondatore di MERITA.BIZ. Progetta strategie di marketing digitale – strutturate e misurabili – per le aziende che vogliono usare bene Internet per fare crescere il business, insegnando loro come e dove incontrare le persone giuste, come parlare con loro, rendersi utili e meritevoli di fiducia.

Conoscere le aziende, le persone che ci lavorano, capirle e progettare strategie insieme è il suo lavoro. Nella sua vita precedente si è occupato di marketing di prodotto e comunicazione online e c’è stato tempo anche per un’esperienza imprenditoriale negli Stati Uniti che lo ha invogliato a tornare a essere freelance con il progetto MERITA.BIZ. Per aiutare le aziende nel processo di Digital Tranformation, oltre ai servizi di consulenza, MERITA.BIZ comprende anche una ricca libreria di podcast con consigli utili, riflessioni, approfondimenti su tutto il mondo del marketing digitale.