Samsung da voce alla Gen Z: ecco il podcast dei giovani per il benessere psicologico

Samsung Electronics Italia rinnova il suo impegno nel promuovere il benessere psicologico dei giovani con la seconda edizione di "La VOCE della tua Generazione". Il progetto, nato in collaborazione con il Comune di Milano nel quadro del Patto per il Lavoro, offre una piattaforma ai giovani per esprimere le proprie voci attraverso un podcast e una playlist di canzoni.

I 3 nuovi episodi del podcast, insieme a una selezione di 4 brani musicali, sono stati concepiti, scritti e realizzati da 18 giovani voci provenienti da diverse regioni italiane, scelte tra oltre 8.000 candidature. Divisi in due gruppi di lavoro, 12 podcaster e 6 cantanti, i giovani protagonisti si fanno portavoce delle sfide, paure e speranze della loro generazione.

Il contesto attuale ha amplificato il disagio tra i giovani in Italia, con il 29% che si dichiara incline all'ansia e il 10% che segnala un peggioramento della salute mentale post-pandemia, secondo il GWI GenZ Report. Il progetto si propone di offrire uno spazio di ascolto e dialogo costruttivo, coinvolgendo adulti, genitori e insegnanti.

"La VOCE della tua Generazione" è parte integrante del programma di Corporate Social Responsibility di Samsung, "SOLVE for Tomorrow", che mira a sostenere le nuove generazioni attraverso tecnologie e iniziative formative. Anastasia Buda, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia, sottolinea l'obiettivo di aiutare i giovani a esprimere il loro potenziale attraverso l'innovazione digitale:

“Con la VOCE della tua Generazione vogliamo accompagnare i giovani in un percorso di crescita che li stimoli all’ascolto di loro stessi e li aiuti a esprimere le proprie emozioni e valori in piena libertà. Quest’anno abbiamo voluto fare un passo ulteriore: abbiamo pensato alla VOCE della tua Generazione come uno strumento utile anche agli adulti, genitori ed educatori, per aiutarli ad affrontare le fragilità della nuova generazione e avviare un dialogo proficuo. Non ci proponiamo di trovare soluzioni, ma vogliamo dare il nostro contributo e aiutare i giovani a sentirsi meno soli e a cogliere le opportunità per il loro futuro”.

Il progetto ha coinvolto giovani provenienti da diverse realtà geografiche, economiche e sociali, offrendo loro la possibilità di acquisire competenze tecniche nei nuovi media. Alessia Cappello, Assessora alle Politiche del lavoro e allo Sviluppo economico del Comune di Milano, esprime soddisfazione per il sostegno di Samsung:

“Iniziative come questa sono molto vicine al Patto per il Lavoro, nato due anni fa per far convergere idee, strategie, progetti che rispondano in modo concreto ai bisogni dei più giovani, offrendo opportunità di crescita personale e professionale“.

Matteo Paolillo, attore e cantante, e Gabriele Vagnato, content creator e presentatore, hanno affiancato i giovani durante la fase creativa del progetto, contribuendo a dare forma alle loro storie ed emozioni.

Il lancio della nuova edizione è stato annunciato durante un evento presso il Barrio's, centro di aggregazione giovanile nel quartiere Barona a Milano.

Attraverso il coinvolgimento di esperti, mentor e figure di riferimento nel settore, il progetto offre ai giovani selezionati un percorso formativo completo che include lezioni teoriche e pratiche. La nuova stagione affronta temi cruciali come il dialogo, le etichette e le aspettative sociali, promuovendo una comunicazione efficace con gli adulti.

Innovativo e inclusivo, "La VOCE della tua Generazione" è un progetto che va oltre la mera creazione di contenuti, contribuendo a costruire ponti di comprensione e supporto tra le generazioni. Con la sua iniziativa, Samsung dimostra il suo impegno a essere un alleato per i giovani, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide della modernità.