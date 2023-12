Microfono da streaming HyperX in sconto del 39%! AFFARE

Siete alla ricerca di un bel regalo last minute da fare a Natale ad una persona con una passione per lo streaming, o magari per il podcasting, allora occhio a questa offerta Amazon, perché grazie ad uno sconto del 39%, potrete portarvi a casa lo splendido microfono HyperX Quadcast, un prodotto di qualità e dall'animo professionale, normalmente venduto a 139,99€, ma oggi scontato a soli 84,99€!

HyperX Quadcast, chi dovrebbe acquistarlo?

Un bell'affare che, come abbiamo detto, è caldamente consigliato a chiunque abbia un pallino per lo straming o per i podcast, e desidera percorrere la propria strada in uno di questi due mondi, equipaggiandosi, da subito, di un prodotto di altissima qualità, che potrebbe accompagnarvi per anni!

Dotato di un supporto antiurto e antivibrazioni integrato, il microfono Quadcast di HyperX assorbe suoni indesiderati da urti o contatti involontari e, per questo, è ad esempio consigliato a chi fa gaming, sia console che PC, così che movimenti inconsulti dati dalla foga del gioco, non "sporchino" il suono delle vostre dirette.

Oltre a ciò, parliamo di un prodotto dotato di molte altre utili funzioni, come un sensore "Tap-to-Mute", quattro pattern polari selezionabili, ed una comoda manopola di regolazione del guadagno, che consente di modulare la sensibilità del microfono in modo semplice e immediato.

Parliamo, in sintesi, di un microfono che può essere perfetto tanto per i veterani dello streaming quanto per i neofiti e, vista la sua versatilità e l'ottimo prezzo, vi suggeriamo di acquistarlo subito tramite la pagina Amazon del prodotto, così che possiate procedere all'acquisto prima che esso vada esaurita, o che finisca la finestra di tempo utile ad effettuare l'ordine entro Natale.

