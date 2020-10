Teaser: Il Marketing per la Medicina

Lunedì 19 ottobre alle 13, scopriamo insieme a Carlo Finocchi, fondatore di Marketing Medico, cosa vuol dire fare marketing per la medicina e quali sono le esigenze di comunicazione del settore medico.

Marketing Medico è un’agenzia che ha come mission quella di aiutare i professionisti del mondo sanitario a comunicare nel modo migliore la loro conoscenza e a farsi trovare più facilmente dai pazienti.

Consulenze private, analisi della situazione attuale, studio di un piano di comunicazione efficace e reportistica: questi sono solo alcuni dei servizi di Marketing Medico, società che sfrutta ampiamente le potenzialità del video nelle proprie strategie di marketing medico.

Grazie alla sua grande esperienza, Carlo Finocchi è in grado di raccontarci cosa vuol dire fare comunicazione per il settore medico e come riuscire a ottenere il massimo dalla propria professionalità in tale ambito.