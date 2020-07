Teaser: Professione Creator

Scopriamo alle 14:00 di lunedì 27 luglio, insieme a Jacopo D’Alesio, più conosciuto come Jakidale, quali sono i segreti per intraprendere con successo una carriera da Content Creator. Jakidale non ha molto probabilmente bisogno di presentazioni, essendo uno dei principali Content Creator italiani con quasi 1.3 milioni di iscritti al proprio canale YouTube e oltre 330mila follower su Instagram. Esperto di contenuti lifestyle e tech, Jakidale è una delle personalità più in vista del settore, con i propri contenuti che arrivano senza problemi a superare i milioni di visualizzazioni.

Honor, Dazn, Curve: queste sono solo alcune delle società di primissimo piano che si sono affidate a Jakidale per sponsorizzare i propri prodotti, con risultati sempre sopra le aspettative grazie anche all’intraprendenza e innovazione mostrata da Jacopo D’Alesio nell’approcciarsi a queste collaborazioni. Oltre alle proprie attività da Content Creator Jakidale ha inoltre lanciato un canale Telegram, OfferteDale, con quasi 160mila iscritti, in cui pubblicizza e mostra ai propri fan quelli che sono le migliori offerte dei siti e-commerce come ad esempio Amazon Italia ed eBay. Anche in tale ambito Jacopo D’Alesio ha fatto faville, con OfferteDale che è ad oggi uno dei canali più seguiti sul suolo italico.

Grazie alla sua grande esperienza maturata nel corso degli anni Jakidale ci mostra come approcciarsi nella maniera migliore al ruolo di Content Creator e fare delle proprie passioni una vera e propria professione in modo vincente.