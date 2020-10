Teaser: Reputazione Digitale e Ristorazione, Criticità o Vantaggio?

Mercoledì 28 ottobre alle 13, scopriamo insieme a Andrea Orchesi, Co-Founder e Presidente di RepUp, l’importanza della reputazione digitale nel settore della ristorazione e come curarla al meglio.

RepUp è una startup che offre ai vari player del settore della ristorazione un sistema per la gestione della reputazione online. Oggi la reputazione digitale è diventata uno degli aspetti più importanti nel settore, con studi dimercato che testimoniano come, per gli italiani, la scelta di un ristorante nel 93% dei casi avviene online.

Trasformare criticità in opportunità: questa è la mission di RepUp. RepUp riesce a rispondere tempestivamente a tutti i commenti negativi in modo competente e a gestire le varie piattaforme online, offrendo al ristoratore pieno controllo della propria immagine digitale.

Grazie alla sua grande esperienza in materia, Andrea Orchesi ci parla di come sia possibile curare la propria reputazione digitale e usare le recensioni degli utenti come fonte di vantaggio competitivo.