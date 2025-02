Tlc e AI, le sfide della nuova era delle telecomunicazioni

In un mondo sempre più dominato dall'intelligenza artificiale (IA), la domanda di connettività ad alta velocità, affidabile e sicura è in costante crescita. Cisco ha presentato Silicon One, un'architettura di silicio unificata progettata per rispondere alle esigenze dei service provider e dei data center su scala web, consentendo loro di gestire l'aumento del traffico generato dalle applicazioni di IA e di monetizzare questi nuovi servizi.

La nuova architettura, combinata con Cisco Agile Services Networking, offre ai service provider globali, tra cui Arelion, Bell Canada, BT Business, Colt, Lumen, Megaport, Ote (Deutsche Telekom) e Swisscom, una piattaforma per la connettività AI che permette di monetizzare la fornitura di servizi e networking garantiti. Questo segna un passo importante nell'evoluzione delle infrastrutture di rete, consentendo ai fornitori di servizi di adattarsi al rapido cambiamento del panorama tecnologico e di capitalizzare sulle opportunità offerte dall'IA.

Come sottolineato da Jeetu Patel, Executive Vice President e Chief Product Officer di Cisco, "la rivoluzione dell'intelligenza artificiale rappresenta un enorme potenziale per i service provider". L'avvento degli agenti AI, in particolare, porterà a un afflusso di nuovi "lavoratori digitali" che richiederanno una connettività costante, ad alta larghezza di banda, sicura ed efficiente dal punto di vista energetico.

I service provider si trovano in una posizione privilegiata in questo nuovo scenario. Essi possiedono e gestiscono le reti che collegano i luoghi di generazione dei dati (ad esempio, sensori IoT, dispositivi mobili, ecc.) e quelli in cui vengono utilizzate le applicazioni di IA. Inoltre, molti di essi gestiscono anche i data center dove i dati vengono elaborati dalle applicazioni basate sull'IA. Questa posizione centrale li rende attori chiave nell'abilitazione della "connettività AI".

Cisco Silicon One è una piattaforma comune per routing e switching che consente la convergenza delle tecnologie di rete. Questa unificazione semplifica la complessità delle infrastrutture, permettendo ai clienti di costruire reti più flessibili e adatte ai servizi di IA. Cisco Agile Services Networking, invece, è un'architettura progettata per eliminare la complessità grazie alla convergenza del livello della rete con quello dei servizi. Offre automazione, osservabilità e sicurezza, elementi fondamentali per garantire prestazioni elevate e affidabilità.

La combinazione di Cisco Silicon One e Agile Services Networking consente ai service provider di:

Gestire l'aumento del traffico: L'architettura è progettata per gestire il crescente volume di dati generato dalle applicazioni di IA.

L'architettura è progettata per gestire il crescente volume di dati generato dalle applicazioni di IA. Offrire servizi ad alte prestazioni: Velocità di accesso, prestazioni elevate, resilienza e sicurezza sono garantite per i servizi che richiedono queste caratteristiche.

Velocità di accesso, prestazioni elevate, resilienza e sicurezza sono garantite per i servizi che richiedono queste caratteristiche. Monetizzare i servizi: I service provider possono monetizzare la fornitura di servizi e networking garantiti, sfruttando la loro posizione strategica.

I service provider possono monetizzare la fornitura di servizi e networking garantiti, sfruttando la loro posizione strategica. Ottimizzare l'efficienza energetica: Cisco sottolinea i vantaggi in termini di efficienza energetica e risparmio economico rispetto alle soluzioni di rete tradizionali.

Cisco sottolinea i vantaggi in termini di efficienza energetica e risparmio economico rispetto alle soluzioni di rete tradizionali. Automatizzare per l'affidabilità: La piattaforma include funzionalità di automazione e garanzia della rete, come Cisco Crosswork Network Automation e Provider Connectivity Assurance.

L'annuncio di Cisco Silicon One e Agile Services Networking rappresenta un'opportunità strategica per le aziende di telecomunicazioni di tutto il mondo, Italia inclusa. La capacità di offrire connettività AI ad alte prestazioni e di monetizzare questi servizi è fondamentale per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione.

In Italia, la situazione è in fase di sviluppo. Mentre alcuni grandi operatori di telecomunicazioni stanno già investendo in infrastrutture di rete avanzate per supportare l'IA, molte aziende più piccole potrebbero trovarsi in ritardo. È essenziale che le aziende italiane, sia grandi che piccole, comprendano l'importanza di investire in tecnologie di rete di nuova generazione per non perdere le opportunità offerte dall'IA.

La sfida principale per l'Italia è duplice:

Investimenti in infrastrutture: È necessario un investimento significativo in infrastrutture di rete ad alta velocità e capacità per supportare il crescente traffico dati generato dall'IA. Competenze digitali: È fondamentale sviluppare competenze digitali nel settore delle telecomunicazioni per gestire e sfruttare appieno le nuove tecnologie come Cisco Silicon One.

Il governo italiano e le istituzioni devono svolgere un ruolo attivo nel supportare questi investimenti e la formazione di competenze, creando un ambiente favorevole all'innovazione e alla crescita del settore delle telecomunicazioni. Solo così l'Italia potrà sfruttare appieno il potenziale dell'IA e rimanere competitiva a livello globale. L'iniziativa di Cisco è un chiaro segnale della direzione in cui si sta muovendo il mercato, e le aziende italiane devono essere pronte a cogliere questa opportunità. La transizione verso reti capaci di gestire l'intelligenza artificiale non è più un'opzione, ma una necessità per il futuro del settore e, più in generale, per l'economia digitale del Paese.