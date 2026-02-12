Se state valutando di aprire un conto business, Blank Italy vi offre ora un’opportunità imperdibile. Grazie al nuovo IBAN italiano, gestire le vostre operazioni finanziarie diventa più immediato e conforme alle esigenze del mercato locale. Con Blank, il vostro business può contare su un conto moderno, flessibile e completamente digitale, pensato per accompagnarvi nella crescita della vostra attività.

Vedi offerta su Blank

IBAN italiano per tutti i nuovi clienti

Blank Italy ha ufficialmente lanciato l’IBAN italiano per tutti i nuovi clienti che apriranno un conto. Questo significa che le vostre transazioni saranno più rapide e trasparenti, garantendo maggiore affidabilità sia con fornitori che con clienti. La presenza di un IBAN italiano facilita inoltre l’accesso a servizi e collaborazioni in Italia, semplificando la gestione finanziaria quotidiana della vostra impresa.

Per rendere l’offerta ancora più vantaggiosa, Blank propone ai nuovi clienti un incentivo speciale: 12 mesi senza canone. Iscrivendovi entro il 5 maggio, potrete beneficiare di un intero anno di servizi gratuiti, senza costi aggiuntivi. È l’occasione ideale per testare tutte le funzionalità del conto business, ottimizzare le spese e concentrarvi sullo sviluppo della vostra attività senza pensieri.

Aprire un conto business con Blank Italy significa scegliere semplicità, sicurezza e convenienza. Con l’IBAN italiano e il primo anno gratis, avete tutti gli strumenti per gestire le vostre finanze in modo smart ed efficace. Non lasciatevi sfuggire questa possibilità: aprire il vostro conto entro il 5 maggio vi permetterà di iniziare a operare subito con vantaggi concreti e senza costi iniziali.

