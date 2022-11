Già da qualche tempo Zoom aveva lanciato segnali sull’intenzione di espandere il suo business oltre le funzioni di gestione dei meeting e delle comunicazioni in tempo reale.

Il servizio di messaggistica professionale pensato per i gruppi di lavoro Zoom Teams Chat, lanciato a settembre, aveva già allargato il perimetro dell’azienda andando a collidere con strumenti ormai molto consolidati come Slack o Microsoft Teams.

Ma l’evento annuale organizzato dall’azienda, denominato Zoomtopia, è stato il teatro per il lancio di alcune novità davvero significative: è infatti stato annunciato un nuovo strumento chiamato Zoom Email and Calendar, le cui funzioni vanno a indirizzare un caposaldo dell’offerta Microsoft, il software di produttività personale Outlook.

Produttività integrata

Lo scopo è quello di integrare i servizi di email e calendario più diffusi direttamente nell’interfaccia di Zoom, per far sì che gli utenti possano accedere rapidamente alle loro comunicazioni e pianificazione per lavorare in modo più efficiente.

Zoom ha anche implementato un servizio nativo di posta elettronica e calendario, direttamente integrato con la piattaforma Zoom e sviluppato con la massima attenzione alla privacy: Mail Service è infatti crittografato end-to-end per i messaggi inviati tra gli utenti.

Sia il nuovo client sia i servizi saranno lanciati in versione beta; il servizio di posta elettronica offrirà uno spazio di storage pari a 15 Gbyte per gli utenti Pro e United, che saliranno invece a 100 Gbyte a partire dall’abbonamento One Business.

Durante l’evento, l’azienda ha annunciato anche Zoom Spots, una soluzione di coworking virtuale che si propone di replicare l’esperienza di lavoro all’interno dello stesso spazio fisico anche per chi si trova lontano dall’ufficio. La nuova funzione è stata annunciata ma sarà disponibile all’inizio del prossimo anno.