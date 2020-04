Zyxel annuncia la partnership con McAfee

Zyxel Networks ha annunciato l’avvio della nuova partnership con McAfee, per offrire ai clienti una soluzione completa di sicurezza integrata, progettata specificatamente per le piccole e medie imprese.

Secondo il Verizon Data Breach Investigations Report del 2019, oltre il 40% degli attacchi informatici mira attualmente alle pmi, il che porta il segmento a dover individuare soluzioni di protezione robuste, facili da implementare e gestire, pensate per le dimensioni della loro rete.

L’integrazione della soluzione antimalware di McAfee nelle serie firewall ATP, fascia alta del portfolio Security di Zyxel, fornirà alle pmi il rilevamento del malware, le prestazioni di sicurezza e web filter avanzati per ogni dispositivo.

«Le piccole imprese hanno bisogno di supporto alla security, ora più che mai. Come McAfee, siamo orgogliosi di collaborare con Zyxel per aiutare a proteggere meglio i dati riservati dei loro clienti» ha detto Javed Hasan, Global Head of Enterprise Product Strategy and Alliances di McAfee.

In occasione della partnership, Zyxel ha inoltre annunciato l’aggiunta di ATP100W e ATP700 alla serie Firewall Advanced Threat Protection (che comprende dunque gli ATP100, ATP100W, ATP200, ATP500, ATP700 e ATP800). Queste soluzioni all-in-one integrano una cloud-based sandboxing, con l’aggiunta di nuovi livelli di sicurezza per rilevare e bloccare minacce note e sconosciute.

I firewall ATP, che utilizzano la versione del firmware ZLD 4.5 o successive, possono eseguire scansioni anti-malware in modalità Express e Stream, contemporaneamente. La modalità Express sfrutta un database cloud basato sull’intelligenza artificiale, in continua espansione per fornire un livello avanzato di intelligence sulle minacce.

La modalità Stream usa invece un database basato su firma per fornire una scansione locale approfondita e dettagliata. La variante Ibrida combina le due funzioni per massimizzare la copertura della sicurezza con una più ampia e approfondita scansione, per proteggere la rete e difendere l’azienda da attacchi informatici in rapida evoluzione.

«Questo è un periodo difficile per le pmi, che in molta parte hanno sposato il lavoro agile, per proteggere il proprio personale, ma spesso senza disporre di una soluzione antimalware aggiornata. Questa è invece la chiave per proteggere dati e business dalle ultime minacce informatiche».

«La nostra nuova famiglia di prodotti ATP offre una Security completa e flessibile. Durante questo periodo difficile, possono concentrarsi sulla gestione della propria attività, consapevoli che la propria rete è sicura, efficiente e flessibil» ha commentato Nathan Yen, AVP della Gateway Business Unit di Zyxel.