Zyxel presenta Cloud Email Security

Zyxel Networks ha annunciato il rilascio della soluzione Saas Cloud Email Security (CES). «I modelli di lavoro flessibile sono diventati la norma in molti settori negli ultimi 18 mesi. Ma, nonostante gli evidenti benefici, questo pone gli amministratori di rete di fronte ad una sfida: proteggere i lavoratori, sia in ufficio, sia remoti, dalle minacce crescenti, facendo sempre attenzione all’ottimizzazione degli investimenti IT» spiega Zyxel.

«Una nostra ricerca ha rilevato che i server di posta sono stati uno dei primi tre asset presi di mira nelle violazioni della sicurezza nel 2020. Le organizzazioni devono assicurarsi di non essere vulnerabili agli attacchi di questo tipo. La soluzione Cloud Email Security di Zyxel è progettata per difendere i server di posta elettronica dalle minacce informatiche, senza bisogno di intervenire sull’infrastruttura di rete esistente».

CES comprende anti-malware, anti-phishing, anti-spam e crittografia TLS. Fornisce agli amministratori di rete una soluzione completa di sicurezza delle e-mail basata sul cloud, ideale per una forza lavoro distribuita.

«Per rendere il compito di proteggere i server di posta elettronica ancora più facile, CES si avvale del cloud. Questo significa che non c’è nessun hardware da installare e tutto funzionerà in armonia con qualsiasi infrastruttura di rete esistente o soluzione di sicurezza. Nell’utilizzare la soluzione, le aziende non subiranno alcuna interruzione del servizio e-mail, per il contatto con i clienti e il personale».

La dashboard di gestione completa dà agli amministratori di rete la possibilità di gestire, monitorare e analizzare il comportamento degli utenti e delle mailbox, per individuare facilmente qualsiasi potenziale minaccia senza la necessità di un team IT o di sicurezza dedicato interno.

«Facile da usare e flessibile, il CES è un servizio su abbonamento che può essere concesso in licenza in modo flessibile a multipli di 5, 10, 25, 50 utenti. È compatibile con i sistemi cloud, come Office 365 e Google, e con i server di posta elettronica on-premise, assicurando che le reti siano protette indipendentemente da dove si trova il personale o i server».

Nathan Yen, AVP Business Unit Gateway di Zyxel, ha spiegato: “Le sfide che devono affrontare gli amministratori di rete SMB non possono essere ignorate. I parametri del loro ruolo sono cambiati e la natura distribuita dei dipendenti in più luoghi e aree geografiche ha messo a dura prova la loro capacità di salvaguardare la rete da minacce sempre più sofisticate».

«L’introduzione della soluzione Cloud Email Security è progettata per supportare le organizzazioni a proteggere le loro reti mentre si preparano a gestire il lavoro ibrido sul lungo termine».