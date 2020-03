10 cartoni animati per bambini dai 3 anni su Netflix

Vostro figlio ha visto allo sfinimento tutte le puntate di Masha e Orso e PJ Mask e volete proporgli qualcosa di nuovo? Abbiamo selezionato per voi 10 serie animate disponibili su Netflix per bambini di età prescolare (indicativamente dai 3 ai 6 anni).

Super Mostri

Super Mostri è una serie originale Netflix che parla di un gruppo di bambini dell’asilo molto particolare: al calar del sole infatti assumono la forma di un un particolare tipo di mostro come vampiri, mummie, lupi mannari, streghe ecc. I piccoli mostri frequentano una scuola molto speciale, aperta dal tramonto all’alba, ossia quando i loro genitori sono impegnati nelle loro professioni mostruose. A scuola i piccoli, sotto lo sguardo amorevole degli educatori Esmie e Igor, affrontano piccoli e grandi problemi della vita di tutti i giorni.

Grazie a capacità e super poteri unici propri di ognuno dei bambini, i Super Mostri devono capire come poter mettere a frutto nel modo migliore il proprio potenziale. Super Mostri è una serie che utilizza la figura dei mostri per raccontare ai bambini che ognuno è unico e speciale a suo modo e questa unicità è ciò che gli permetterà di superare i problemi di tutti i giorni (visti sempre dalla prospettiva dei bambini).

Pocoyo

Pocoyo è un bambino vivace che in compagnia dei suoi amici scopre il mondo attorno a lui. La particolarità di questa serie è certamente lo stile minimal: il mondo di Pocoyo è uno sconfinato spazio bianco, animato da oggetti e personaggi dai colori vivaci. I singoli episodi hanno una durata molto breve, e intrattengono coinvolgendo i piccoli spettatori grazie alla voce narrante che, di quando in quando, richiederà la partecipazione dei bambini.

Per via questo aspetto ludico questa serie si presta moltissimo anche alla visione in lingua inglese, qualora i genitori desiderassero proporre dei contenuti in lingua straniera.

Il piccolo regno di Ben e Holly

Il piccolo regno di Ben e Holly è una serie animata incentrata sulle avventure dell’elfo Ben e della principessa delle fate Holly. Le avventure del piccolo regno sono divertenti e ritraggono in maniera moderna e con un taglio decisamente british le creature del piccolo popolo tipiche del folkore inglese. Una serie che consigliamo come alternativa a Peppa Pig, con cui condivide autori e produzione, per la sua ironia che potrà essere apprezzata anche da spettatori più adulti.

Puffin Rock

Una serie animata irlandese su una famiglia di pulcinelle di mare. Protagonista della serie è Oona, la sorella maggiore, impegnata a scoprire il mondo attorno a lei e a prendersi cura di Baba, suo fratello minore.

Questo cartone animato segue la crescita di Oona, attraverso i vari episodi dove imparerà sempre cose nuove e mostrerà ai bambini come essere responsabilizzati prendendosi cura dei propri fratellini e sorelline.

Noddy Toyland Detective

A Toyland, un mondo colorato abitato da giocattoli, accadono ogni giorno piccoli e grandi misteri. Ad risolvere i vari casi sarà Noddy, un bambino dalle spiccate capacità deduttive, che si occuperà di far luce indagando con rigore e logica. Una volta trovata la soluzione al caso in questione Noddy riassumerà agli abitanti di Toyland, e al pubblico a casa, i punti salienti della sua indagine.

Noddy Toyland Detective è una serie dal design accattivante e colorato, che introdurrà i più piccoli al genere investigativo mostrando loro concetti come le 5 W (chi, come, cosa, quando, dove e perché) e la raccolta di indizi.

Vera e il Regno dell’Arcobaleno

Vera e il Regno dell’Arcobaleno è una serie originale Netflix che segue le avventure di Vera, la bambina protagonista, e il suo amico gatto Bartleby. In ogni episodio il simpatico duo è chiamato a risolvere i vari problemi che si manifesteranno all’interno del Regno dell’Arcobaleno. Per aiutare a venire a capo di ogni guaio Vera potrà utilizzare l’aiuto di alcuni desideri donati di volta in volta dal saggio Albero dei Desideri. Questa serie vivace e colorata aiuta i bambini a sviluppare doti di problem solving, imparando a ragionare sulla natura del problema e cercando di risolverlo grazie delle risorse a loro disposizione.

Bazoops!

I bambini possono essere persone davvero testarde quando si mettono in testa qualcosa e spesso è difficile scardinare le loro caparbie convinzioni. In questa serie britannico-australiana (Kazoops! in originale), Monty, un bambino di 6 anni dalla spiccata immaginazione, si ritroverà a dover riconsiderare alcune sue idee in seguito a degli incredibili viaggi immaginari, che lo porteranno a considerare la questione da un altro punto di vista.

Una serie che conquista per le canzoni che accompagneranno ogni viaggio di Monty e la simpatia della famiglia Bazoops e del loro maiale domestico Jimmy Jones.

Pimpa

Le avventure della cagnolina a pois rossi più amata dai bambini approdano su Netflix, con gli episodi della serie del 2017. Le avventure della Pimpa esplorano con fantasia e semplicità alcuni aspetti del mondo. Per via della brevità dei singoli episodi questa serie è particolarmente adatta per quei genitori che vogliono regimentare con attenzione lo screen time dei più piccoli.

Dragons squadra di salvataggio

Le avventure di Dragon Trainer sono da sempre amatissime anche dai più piccoli. Da Dreamworks arriva così la serie spin-off per la fascia d’età 3-6 anni. Dragons squadra di salvataggio segue le avventure dei gemelli Dak e Leyla, due bambini in grado di comunicare in maniera straordinaria con i draghi. I due gemelli grazie a questa capacità speciale daranno vita a una squadra di soccorso con cui salveranno i draghi in pericolo e aiuteranno chi si troverà nei guai. Ad affiancare nel difficile compito i due bambini ci saranno Ala Blu, Rossa, Smeralda, Millelame e Ruttolo cinque draghi con caratteristiche e personalità diverse.

Paprika

Le avventure quotidiane dei gemelli Olivia e Stan Paprika, due tigrotti vivaci e creativi. I due protagonisti, anche se sono fratelli gemelli sono assai diversi: Stan è energico e sportivo, mentre Olivia è creativa e dimostra spiccate doti organizzative. La serie mostrerà ai bambini come utilizzare la propria immaginazione per risolvere i problemi e come sia possibile per due persone diverse lavorare in modo affiatato. Paprika è un cartone animato sopra le righe e a volte un po’ surreale, tuttavia le canzoni e i colori di questo show non potranno che mettere di buon umore il piccolo pubblico. Un’altra particolarità di Paprika risiede nella rappresentazione positiva della disabilità: Stan vive su una sedia a rotelle, ma questo non lo limita nella vita di tutti i giorni dimostrando che è in grado di poter fare ciò che più gli piace.