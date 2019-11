10 lampade geek imperdibili in vista del Black Friday

Lampade Geek, Nerd o POP che dir si voglia perfette per rendere la propria casa un “luogo migliore”? Eccovi i nostri consigli! Il “tocco di classe” di ogni abitazione viene sempre dato dall’illuminazione della stessa e dalla scelta di cosa inserire nelle varie stanze come “punto luce” sia che si tratti di semplici elementi di decoro sia di lampade vere e proprie per dare luminosità all’ambiente. Date luce alle vostre stanze con le lampade per veri amanti della cultura Geek e POP che vi proponiamo in questo breve elenco selezionate fra personaggi, accessori e loghi tratti dai migliori titoli del mondo dei videogiochi e dei fumetti!

1. Fantasma – Pac Man

Un fantasmino a tema Pac Man è l’ideale per i nostalgici di questo videogioco tra i più datati della storia! Per questo vi proponiamo una delle soluzioni presenti online dedicate a questo videogioco: uno dei fantasmi che popolano i livelli di Pac Man.

2. Toad – Super Mario Bros.

Il simpatico funghetto del franchise di Super Mario Bros vi illuminerà con la sua simpatia e i suoi caldi colori! Accendete un simpatico Toad in casa vostra per un tocco davvero simpatico da donare all’ambiente!

3. Logo PlayStation

I veri nerd non potranno non amare questa soluzione simpatica per colorare l’ambiente con i colori dei loghi della console di casa Sony. Valido sia come decorazione, sia come lampada, il logo PlayStation non potrà mancare nella casa di tutti i videogiocatori!

4. Question Block – Super Mario Bros.

Un altro tema tratto dal franchise dell’idraulico baffuto è proprio la cassa con il punto interrogativo stampato sopra. Cosa conterrà? Un’interessante e originale soluzione da accendere nelle case dei fan di Super Mario Bros.

5. Block – Crash Bandicoot

Un’altra cassa famosa del mondo dei videogiochi è quella che troviamo spesso nei livelli di Crash Bandicoot, icona di questa serie videoludica. Questa volta però, non dovremo distruggerla per trovarci all’interno delle mele o la maschera di Aku Aku!

6. Boy – Fallout 76

Icona altrettanto famosa è il ragazzo del logo di Fallout 76 che potrà anche illuminarci con i suoi colori e il suo ciuffo biondo! I fan di questo franchise potranno avere nella propria abitazione

7. Ezio Auditore – Assassin’s Creed

Il primo Assassino non si scorda mai; per questo vi proponiamo la lampada di Ezio Auditore, affinché vi illumini con i suoi poteri! La riproduzione perfetta del primo Assassino della serie torna sulle vostre scrivanie e scaffali per dare un tocco nerd all’ambiente, unito alla funzione utile di illuminazione ambientale.

8. Spada – The Legend Of Zelda

Poteva mancare la leggendaria spada tratta da The Legend Of Zelda? In stile “Spada nella Roccia”, possiamo godere di una presenza scenica non indifferente acquistando questo pezzo unico e davvero ben riprodotto dell’arma.

9. Batman

L’uomo pipistrello illuminerà le vostre notti con il suo simbolo! Batman torna tra noi ed entra nelle nostre case con il suo logo, illuminando l’ambiente grazie alla luce emanata dal logo che lo rappresenta e che lo ha reso famoso.

10. Avengers

Per finire in bellezza, vi proponiamo la lampada con il simbolo degli Avengers, in diverse colorazioni. Il simbolo dei nostri eroi dona un tocco di vera bellezza e importanza per tutti gli appassionati della serie di film e fumetti.