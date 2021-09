86 – Eighty Six Stagione 2: teaser e data di debutto

Il sito ufficiale dell’anime 86 – Eighty Six, l’adattamento della serie di light novel di Asato Asato e Shirabi, il cui manga è pubblicato in Italia dalla casa editrice J-POP, ha pubblicato il secondo video promozionale che rivela la data di debutto della seconda stagione e i nuovi membri del cast.

86 – Eighty Six Stagione 2 debutterà il 2 ottobre e il sito web ha anche rivelato una nuova key visual e informazioni sulle sigle.

86 – Eighty Six Stagione 2: teaser, data di debutto e key visual

86 – Eighty Six Stagione 2 si comporrà di 12 episodi che saranno trasmessi a partire dal 2 ottobre.

Il cast aggiuntivo vede Misaki Kuno nel ruolo di Frederica Rosenfort, Yuya Uchida è Ernst Zimmerman e Asuna Tomari dà la voce a Shiden Iida.

Questa la nuova key visual:

amazarashi eseguirà la sigla di apertura Kyoukaisen (Boundary Line) e Regal Lily eseguirà la sigla finale Alchemilla.

Qui sotto potete guardare il nuovo video promozionale:

86 – Eighty Six: la prima stagione anime e il manga

La prima stagione dell’adattamento anime di 86 – Eighty Six è stata presentata in Giappone in anteprima il 10 aprile. La produzione è stata affidata allo studio A-1 Pictures, la regia è di Toshimasa Ishii e la composizione della serie di Toshiya Ono, mentre la colonna sonora è composta da Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto.

In Italia l’anime è stato trasmesso da Crunchyroll in contemporanea al Giappone insieme allo special 86 Special Edition: Senya ni Akaku Hinageshi no Saku del 26 giugno.

Per quanto riguarda il manga è disegnato da Motoki Yoshihara e basato sulla serie di light novel di Asato Asato e Shirabii. È stato pubblicato dalla Square Enix sulla rivista Young Gangan dal 16 febbraio 2018 per poi essere raccolto in tankōbon pubblicati dal 10 ottobre dello stesso anno,

Nel nostro Paese viene pubblicato dalla casa editrice J-POP dal 12 maggio 2021 e potete leggete la nostra recensione a questo articolo.

Questa la trama:

Per molto tempo la Repubblica di San Magnolia e il suo vicino, l’Impero, si combattono in una guerra tra veicoli militari senza pilota chiamati Legion, priva di vittime umane… o così, almeno, recita la versione ufficiale. Fuori dagli 85 distretti della Repubblica, in un’area in teoria inesistente, continua infatti a combattere senza pietà il distaccamento noto come Eighty Six, composto da giovani donne e uomini. Questo è il racconto degli ultimi giorni della loro dura e triste battaglia!

