A Te Che Conosci l’Azzurro del Cielo – Her Blue Sky è l’adattamento manga dell’omonimo film d’animazione (Sora no aosa o shiru hito yo) scritto da Mari Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai uscito del 2019 (potete recuperare il cofanetto su Amazon). Attraverso i suoi meravigliosi disegni, Yaeko Ninagawa riesce a riportarci a mente la storia narrata nel film, una storia in cui passato e presente collimano in un modo misterioso e quasi magico, dove la musica è il collante e ciò che dà origine a tutto, sotto un immenso e azzurro cielo che ricorda ciò che è stato e che mai è andato perduto.

A Te Che Conosci l'Azzurro del Cielo - Her Blue Sky - Star Comics, recensione

Tanto tempo fa, quando tutti gli uomini erano bambini, c’era una terra di libertà, ricca di fantasia e di ogni, dove la bontà e l’amore esistevano davvero. Tutti vorrebbero raggiungere Gandhara, l’utopia di ogni uomo però […] è ancora molto, molto lontano.

A Te Che Conosci l’Azzurro del Cielo – Her Blue Sky: il ritorno del passato

Protagonista di A Te Che Conosci l’Azzurro del Cielo – Her Blue Sky è Aoi Aioi (il cui nome contiene blu), una ragazzina di diciassette anni che ama trascorrere le sue giornate suonando il basso, senza alcun altro interesse, men che meno quello di studiare per i test d’ingresso all’università. Infatti ogni volta che sua sorella Akane (aka come rosso) le ricorda che al di fuori del Paese in cui abitano ci sono molte scuole in cui potrebbe andare, Aoi si arrabbia, gettando contro la sorella tutta la sua frustrazione. Perché le due sorelle hanno sempre vissuto assieme fin dalla morte dei loro genitori, quando Akane ha deciso di prendersi cura della sorellina e di rinunciare al suo sogno di frequentare la scuola a Tokyo insieme al suo ragazzo Shinnosuke, soprannominato Shinno. Prima che tutto cambiasse per sempre, le due sorelle spendevano il loro tempo insieme a Shinno e alla sua band. Aoi iniziò anche a prendere lezioni di basso, innamorata della musica.

Ora, nel presente, Aoi è un aspirante bassista, Akane lavora per il municipio insieme a Masamichi Nakamura, soprannominato Michinko, il batterista dell’ex band di Shinno, che ha una cotta per lei e di Shinno non si hanno più notizie. Quei tempi spensierati e felici sembrano essere finiti, destinati a non tornare più indietro, fino a quando Aoi, mentre suona dentro al tempio dove è solita recarsi per esercitarsi, non vede Shinno, identico a tredici anni prima. Che sia un fantasma? Possibile che Shinno sia morto? Questo è quello che pensa Aoi, la quale, spaventata, fugge via, lanciando Shinno intrappolato nel tempio.

A Te Che Conosci l'Azzurro del Cielo - Her Blue Sky - Star Comics, recensione

Eppure non è così, perché al festival musicale organizzato da Michinko per aumentare il turismo della città, è stato inviato proprio il famoso cantante enka Dankichi Nitobe e nella sua band chi altri non c’è se non Shinnosuke? Chi è quindi quello Shinno intrappolato nel tempio e perché è riapparso proprio ora?

A Te Che Conosci l’Azzurro del Cielo – Her Blue Sky: un amore oltre i confini del tempo

Quando aprirete A Te Che Conosci l’Azzurro del Cielo – Her Blue Sky non vi ritroverete tra le mani la classica commedia sentimentale, ma una storia quasi magica, che vi porterà indietro nel tempo, a un sogno lontano che credevate di avere dimenticato ma che ancora custodite nel cuore. Si tratta della musica, quel collante che unisce le anime di molte persone e, in questo caso, di due ragazzi, ormai diventati adulti, che però non hanno dimenticato i sentimenti che provano l’uno per l’altra. Quando tutto va in frantumi, quando la vita vi pone davanti a una scelta che non è quella che avreste desiderato per voi, vi pone dei limiti, che cosa fareste se avreste la possibilità di tornare indietro? Che cosa fareste se il passato ritornasse a bussare alla vostra porta in un modo che nemmeno avreste osato immaginare?

A Te Che Conosci l'Azzurro del Cielo - Her Blue Sky - Star Comics, recensione

Nelle poche pagine di questo primo volume Yaeko Ninagawa è riuscita a racchiudere i sentimenti, le nostalgie, le paure e le insicurezze di quei ragazzi che hanno dovuto mettere da parte i loro sogni per intraprendere il sentiero che gli avrebbe condotti alla maturità. Ma quei sogni sono sempre lì, custoditi gelosamente in un angolo del loro cuore, in attesa che i proprietari trovassero il coraggio di prenderli in mano ancora una volta.

La musica è il collante, ciò che unisce passato e presente. Il sogno di una band, quello di due ragazzi innamorati di rimanere per sempre insieme, il rimpianto di avere rinunciato a fuggire via da un paesino forse troppo piccolo per potere mettere radici. Aoi ama sua sorella ma ora vuole solo fuggire via, forse vedere anche Akane pensare più a se stessa che a lei, forse si sente anche in colpa perché ha voluto che Shinnosuke non le portasse via la sorella dopo la morte dei genitori. Tutti i suoi rimpianti e le sue insicurezze gli tramuta in spartiti musicale: la musica è diventata la sua vita, così come lo era per Shinno, la sua valvola di sfogo per urlare al mondo la sua frustrazione e ciò che non riesce a tramutare in parole. D’altra parte è come se Akane, dopo la partenza di Shinnosuke, si sia chiusa in un bozzolo, dedicando la sua vita alla sorella e mettendo da parte la sua, insieme al suo amore per Shinno. Questo amore però non si è mai dissolto e tutti i suoi rimpianti vengono riportato alla luce attraverso l’inserimento di un elemento sovrannaturale, un po’ com’era successo in AnoHana, l’altro capolavoro di Tatsuyuki Nagai, Mari Okada e Masayoshi Tanaka. Lo stesso Shinno è pieno di frustrazione, intrappolato anch’egli in un passato che non riesce a dimenticare ed è probabilmente per questo che il suo sé passato non può lasciare il tempio.

Qualche informazione in più sul manga

L’edizione che Star Comics ci presenta è un delizioso primo volume, forse un po’ troppo corto rispetto al prezzo, ma decisamente curato. La prima cosa che salta subito all’occhio è la sovra coperta, dai toni pastello, con protagonista proprio Aoi mentre suona il basso. La copertine e il retro presentano un disegno in bianco e nero del paesaggio urbano che Aoi e Akane vedono ogni giorno.

La narrazione è piacevole, alternata da flashback che non appesantiscono la storia, ma inseriscono qua e la degli indizi che danno la possibilità al lettore di comprendere che cosa sia successo in passato. I disegni presentano linee marcate e un abbondanza di nero, ben distinti dallo sfondo. I personaggi sono caratterizzati alla perfezione e riescono a catturare fin da subito l’attenzione del lettore.