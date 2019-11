Adventure Time: HBO Max ordina il revival!

HBO Max ordina il revival di Adventure Time, quattro episodi speciali di un'ora arriveranno sulla piattaforma streaming.

HBO Max sta per riportarci nella Terra di Ooo con quattro nuovi episodi speciali di Adventure Time. Adventure Time: Distant Lands, sarà il titolo della nuova serie sequel dell’opera creata da Ward Pendleton in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2020.

I quattro speciali si concentreranno sui protagonisti e sui personaggi secondari dello show, però non mancheranno anche di “introdurre personaggi inediti.” Ecco titoli e trame divulgate:

“BMO” | “Quando c’è un’emergenza spaziale mortale nelle zone più lontane della galassia, c’è solo un eroe da chiamare, e probabilmente non è BMO. Solo che questa volta lo è!”

“Obsidian” | “Marceline e la principessa Gommarosa si recano nell’imponente e bellissimo Regno del Vetro – e in profondità nel loro tumultuoso passato – per prevenire una catastrofe sconvolgente.”

“Wizard City” | “Maggiormenta ricomincia da capo, come una matricola della Scuola di Magia. Quando eventi misteriosi nel campus gettano sospetti su di lui e sul suo passato, può padroneggiare le arti mistiche in tempo per dimostrare la sua innocenza? “

“Together Again” | “Finn e Jake si riuniscono per riscoprire il loro legame fraterno e intraprendere l’avventura più importante della loro vita.”

“Adventure Time è stata una serie innovativa e un parco giochi per tanti artisti creativi di talento”, ha dichiarato Rob Sorcher, Chief Content Officer di Cartoon Network Studios, in un comunicato stampa. “Produrre Adventure Time: Distant Lands per HBO Max consentirà al nostro studio di esplorare questo amato mondo in un formato tutto nuovo. La serie composta in dieci stagioni e quasi trecento puntate, segue le avventure di Finn l’umano ed il cane antropmorfo Jake, nella Terra di Ooo costantemente minacciata da nemici interdimensionali. Basata sull’omonimo cortometraggio del 2007 prodotto da Frederator Studios e Nicktoons, grazie al successo ottenuto in rete, è diventata una serie regolare per Cartoon Network dal 2010.