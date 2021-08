AEW, grandi novità per l’Italia: Rampage sarà trasmesso su Sky Sport!

Ottime notizie per i fan italiani della All Elite Wrestling. Il noto commentatore Salvatore Torrisi ha annunciato, attraverso una diretta sul suo profilo Instagram, che Rampage sarà trasmesso su Sky Sport Arena a partire da lunedì 30 agosto alle 23.

Si partirà ufficialmente con la terza puntata dello show, che in America andrà in onda venerdì su TNT, ma saranno recuperate anche le prime due in vista di All Out, PPV in programma il 5 settembre. Un chiaro segnale del fatto di come Sky Sport abbia voluto ascoltare le richieste incessanti dei fan italiani, continuando a puntare su un prodotto che negli ultimi mesi ha regalato grandi emozioni.

AEW Rampage arriva in Italia

Rampage è il secondo show di punta della Compagnia di Tony Khan. Un format unico, di soli 60 minuti, che punta all’azione senza fronzoli e perdite di tempo.

Il primo episodio è andato in scena venerdì 13 agosto, regalando ai fan un match a 5 stelle tra Kenny Omega e Christian Cage, che ha visto l’ex superstar della WWE diventare il nuovo Impact World Champion.

La seconda puntata, invece, è stata trasmessa in diretta dallo United States Center di Chicago e ha monopolizzato l’attenzione dell’intero wrestling web grazie al debutto shock di CM Punk, tornato sulle scene dopo sette lunghi anni di assenza.

Il video del suo approdo in AEW ha superato le sei milioni di visualizzazioni, diventando a oggi il più cliccato nella storia della Compagnia. Punk ha firmato un contratto da wrestler full-time e parteciperà a ogni puntata di Dynamite e Rampage, oltre a lottare in PPV.

Vi ricordiamo, invece, che le puntate settimanali di Dynamite vanno in onda ogni venerdì alle 22 su Sky Sport Arena. Il commento è affidato a Salvatore Torrisi e Moreno Molla. Per sottoscrivere la migliore offerta disponibile, vi basterà cliccare questo link.