CM Punk ha debuttato a AEW Rampage: The First Dance

Dopo mesi di voci di corridoio, conferme e smentite, il debutto di CM Punk è avvenuto, nella notte italiana, durante AEW Rampage: The First Dance, seconda puntata del secondo show televisivo della AEW, la federazione di Tony Khan. Non poteva esserci occasione migliore visto che la puntata è andata in onda da un esauritissimo United Center da Chicago, Illinois, ovvero la città natale del wrestler.

Il debutto di CM Punk in AEW equivale al passaggio di Lionel Messi dal Barcellona al PSG o alla doppia firma di due goat assoluti come Russell Westebrook e Carmelo Anthony ai Los Angeles Lakers. Il wrestler nativo di Chicago è stato accolto da una vera e propria ovazione dal pubblico tanto che ad un certo punto la sua musica di ingresso (l’iconica Cult of Personality dei Living Colour) è stata coperta dai cori inneggianti il suo nome:

Ovviamente CM Punk ha esordito con un lungo promo in cui, con la franchezza e l’abilità che lo contraddistinguono al microfono, ha parlato della sua scelta di lasciare il mondo del wrestling ben 7 anni fa non risparmiandosi in più di una frecciata alla WWE e ricollegandosi così idealmente alla mitica Pipe Bomb, il promo in cui, nel 2011, andò online a ruota libera esternando tutta la sua frustrazione nel lavorare con la compagnia di Stamford. Il promo in questione lo portò poi a vincere il titolo WWE a Money in the Bank lo stesso anno ma anche ad una sospensione e al conseguente licenziamento, le cause reali furono però anche mediche in quanto il wrestler accusò la WWE della mancata diagnosi di una pericolosa infezione da stafilococco.

Il debutto di CM Punk è contrassegnato da un messaggio forte e chiaro: competizione ed entusiasmo. Punk ha infatti sottolineato come per lui l’arrivo in AEW sia un vero e proprio ritorno al pro-wrestling che aveva lasciato nel 2005 trasferendosi dalla Ring of Honor alla WWE. Colpo diretto e forse decisivo alla WWE il cui prodotto quindi non viene giudicato come wrestling ma puro e semplice intrattenimento.

A riprova di questo CM Punk ha già fissato il suo debutto sul ring: il prossimo 5 settembre, nuovamente in quel di Chicago, al ppv All Out dove affronterà uno dei più promettenti talenti della AEW, Darby Allin!

