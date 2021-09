AEW: salta un match previsto per All Out, ecco i dettagli

Mancano ormai pochi giorni alla messa in onda di All Out, grande PPV targato All Elite Wrestling, che sarà trasmesso domenica 5 settembre in diretta dalla NOW Arena di Chicago, città natia di CM Punk. Sarà il proprio il “Best in the World” uno dei grandi protagonisti dell’evento, pronto a lottare dopo ben sette anni di assenza dalle scene.

Nella card era previsto anche un match tra Andrade “El Idolo” e PAC, purtroppo cancellato a causa di problemi logistici dovuti a voli aerei. L’annuncio è arrivato su Twitter da Tony Khan, che ha voluto in ogni caso rassicurare i fan, spiegando come l’incontro sarà riproposto in futuro.

Cambio di programma anche per il pre-show: la Women’s Casino Battle Royale, che doveva tenersi durante il Buy In, è stata spostata nella card principale del PPV.

Thank you to you fans supporting #AEWDynamite LIVE next on TNT! The Women’s Casino Battle Royale, which was booked on the Buy In, will now be featured on the ALL OUT ppv card. Due to travel issues, the @BASTARDPAC vs. @AndradeElIdolo bout is postponed until a future #AEWRampage — Tony Khan (@TonyKhan) September 1, 2021

All Out: un evento ricco di grandi incontri e sorprese

Oltre al già citato ritorno in azione di CM Punk, che per l’occasione affronterà Darby Allin, c’è tanta attesa per la “Final Fight” tra MJF e Chris Jericho. Questa volta, però, la posta in palio sarà più alta: se il canadese dovesse nuovamente uscire sconfitto, sarà costretto a chiudere la sua carriera da wrestler attivo in AEW.

Kenny Omega, attuale AEW World Champion, dovrà difendere il titolo dall’assalto di Christian Cage in un match che promette scintille. I due si erano già scontrati nella puntata inaugurale di Rampage dove l’ex stella della WWE è riuscita a portarsi a casa l’Impact World Championship.

Per non parlare dello Steel Cage Match tra gli Young Bucks e i Lucha Bros, valido per i titoli di coppia della Compagnia. Insomma, tanta carne al fuoco per un evento che si preannuncia imperdibile.

Vi ricordiamo che All Out sarà trasmesso in esclusiva e con commento in italiano (della coppia composta da Salvatore Torrisi e Moreno Molla) a partire dalle 01.30 di lunedì sul canale 256 di Sky Sport. Il buy-in invece, sempre con commento in italiano, sarà disponibile dalle 01.00 di lunedì su Sky Sport Arena canale 204.