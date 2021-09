Aggretsuko: annunciata la finestra d’uscita della quarta stagione

Netflix ha annunciato che Aggretsuko, l’anime che vede protagonista una delle mascotte della casa di produzione Sanrio, godrà di una quarta stagione che uscirà a dicembre.

Non sappiamo ancora nulla della trama, ma osservando bene la key visul, possiamo notare un misterioso personaggio che si staglia minaccioso dietro a Retsuko, al cui fianco troviamo Haida, collega di lavoro da sempre innamorato di lei. Quindi è probabile che la nuova serie verterà su di esso e sui suoi rapporti con la protagonista.

A proposito di Aggretsuko

Retsuko è un personaggio creato dalla Sanrio, apparso per la prima volta in televisione in una serie di 100 corti anime di un minuto diretti da Rarecho di Fanworks, andata in onda su TBS Television tra il 2 aprile 2016 e il 31 marzo 2018 come parte del programma televisivo Ō-sama Brunch prima di approdare su Netflix.

Aggretsuko è quindi l’anime che la vede protagonista.

Questa la trama:

Aggretsuko ha come protagonista Retsuko, un esemplare di panda rosso (o panda minore) femmina di 25 anni, che lavora nel dipartimento di contabilità della ditta dei suoi sogni; tuttavia è costretta a svolgere compiti sempre più impossibili dai suoi superiori e dai suoi colleghi. Proprio perché insoddisfatta del suo lavoro d’ufficio, nel tempo libero affronta le sfide quotidiane cantando a squarciagola canzoni death metal al karaoke.

La prima stagione di Aggretsuko ha debuttato su Netflix in tutto il mondo nell’aprile 2018. Rareko, il regista del precedente anime Agressive Retsuko e Yawaraka Sensha, ha nuovamente diretto l’anime alla Fanworks, e ha anche scritto le sceneggiature.

Prima della seconda stagione, uscita sulla piattaforma nel giugno 2019, è andato in onda uno episodio speciale natalizio nel dicembre 2018. Infine, la terza stagione ha debuttato su Netflix nell’agosto 2020. Tutte e tre le stagioni sono state composte da 10 episodi della durata di 15 minuti circa l’uno.

