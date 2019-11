Al via le iscrizioni per il concorso Gioco Inedito 2020

Si aprono le iscrizioni per partecipare al concorso Gioco Inedito 2020, organizzato da Lucca Comics & Games e in collaborazione con la casa editrice perugina dV Giochi. Il concorso dedicato ai game designer emergenti torna con un nuovo golosissimo tema: il cioccolato.

L’edizione 2020 del concorso vedrà diverse novità, la più importante tra tutte riguarderà le tempistiche, che saranno accorciate sensibilmente. Tale decisione è stata maturata da Lucca Comics & Games e dV Giochi per velocizzare la produzione del gioco vincitore e agevolarne la commercializzazione sul mercato italiano ed estero.

Da questa edizione il vincitore del premio Gioco Inedito verrà annunciato e premiato nel mese di maggio, durante il Salone Internazionale del Libro di Torino, ormai partner stabile della manifestazione lucchese. Il gioco vincitore sarà quindi presentato ufficialmente in anteprima durante Lucca Comics & Games 2020.

Tra i vincitori del premio degli scorsi anni possiamo ricordare: Atelier da Vinci di Rosaria Battiato e Massimo Borzì, Penguiramids di Guido Albini e 7 for the Queen di di Lorenzo Tarabini Castellan. La lista completa dei vincitori, dal 1995 ad oggi può essere consultata a questo link.

Atelier da Vinci si è distinto nell’ultima edizione del premio per l’utilizzo intelligente dei meccanismi tipici dei giochi di prese e la sua rappresentazione del tema leonardesco.

Il tema che caratterizzerà l’edizione 2020 sarà il cioccolato e a sponsorizzare questo avvenimento sarà Eurochocolate, una delle più grandi ed importanti manifestazioni dedicate al cioccolato. Eurochocolate si terrà a Perugia dal 16 al 25 ottobre 2020 e a testimoniare il connubio tra Lucca Comics & Games, dV Giochi e la manifestazione il tema della prossima edizione avrà come titolo “Choco di parole”.

Per risultare validi i giochi proposti dai partecipanti dovranno rispettare il tema ed essere inviati entro venerdì 28 febbraio 2020.

Per tutte le informazioni sul concorso Gioco Inedito 2020 vi rimandiamo al sito ufficiale, dove potrete consultare il bando di partecipazione.