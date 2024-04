Amazon Gaming Week: le offerte da non perdere

Se il gaming è la vostra passione e siete sempre alla ricerca di offerte interessanti non solo per quanto riguarda i videogame ma, in generale, tutto ciò che è gaming, che si tratti di accessori, console o di gadget a tema, allora fermatevi subito, perché Amazon non ha mai proposto una Gaming Week tanto grossa e accattivante!

A partire dalla mezzanotte di oggi (lunedì 29 aprile), sono infatti disponibili le offerte dell'attesissima Amazon Gaming Week, annunciata da Amazon la scorsa settimana, e quest'anno con una marcia in più, grazie ad una serie di sconti che dureranno addirittura una settimana, sullo stile di un classico Prime Day, ma qui in versione un tantino ridotta, e limitata al mondo del gaming!

Che cos'è l'Amazon Gaming Week?

La Amazon Gaming Week è una settimana di promozioni tutta dedicata al mondo del gaming, con una serie di sconti utili ad acquistare a prezzo scontato una grande moltitudine di categorie del mondo dei videogame, dalle CPU alle GPU, passando per pad e altri sistemi di controllo, sino a videogame e console. Va poi specificato che, a differenza del già citato Prime Day, la Amazon Gaming Week non richiede un abbonamento ad Amazon Prime per l'adesione alle offerte, che possono quindi essere acquistate da tutti i clienti della piattaforma senza vincoli o limiti.

Ovviamente, anche al netto della mancata esclusività delle offerte, è comunque vantaggioso avere a disposizione un abbonamento Amazon Prime, specie qualora vogliate approfittare di queste offerte per acquistare un bel po' di prodotti, risparmiando così diverse decine di euro sulle spese di spediozione!

In tal senso, ricordiamo quindi a tutti gli utenti NON ISCRITTI AL SERVIZIO, che per loro è disponibile gratuitamente una prova di 30 giorni, a patto però che siate nuovi clienti! Un tempo più che sufficiente per sfruttare appieno quello che sarà il ricchissimo campionario di offerte del portale.

Sei uno studente?

Allora puoi iscriverti ad Amazon Prime per 90 giorni gratis e poi risparmi il 50% sul normale abbonamento Prime

Ciò detto, se quello che state cercando sono le migliori offerte di questa Gaming Week 2024, abbiamo qui selezionato per voi un ricco campionario di sconti, onde offrirvi, comodamente, solo il meglio del meglio, in quella che è una rassegna che, come immaginerete, potrebbe anche ricevere degli aggiornamenti nelle prossime ore.

Le migliori offerte della Amazon Gaming Week 2024