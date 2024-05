Amazfit annuncia prezzo e data di uscita per il nuovo Helio Ring

Il mercato degli smart ring si sta espandendo rapidamente, e sempre più aziende si stanno attivando per rispondere alla domanda crescente per questi dispositivi. Tra queste, Zepp si distingue annunciando la data di uscita del suo Amazfit Helio Ring, che emerge come una delle proposte più attese nel panorama degli anelli smart con un prezzo d'ingresso fissato a 300 dollari.

Presentato in anteprima durante il CES 2024, l'Amazfit Helio Ring ha catturato l'attenzione del pubblico per le sue caratteristiche distintive che lo pongono in diretta competizione con prodotti consolidati come l'Oura Ring. Realizzato in lega di titanio, il design dell'anello garantisce comfort e sicurezza durante l'uso quotidiano e notturno. Grazie alla presenza di sensori avanzati, è in grado di monitorare importanti parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno.

Zepp sottolinea come l'Amazfit Helio Ring riesca a esprimere il meglio delle sue potenzialità quando utilizzato in abbinamento con uno smartwatch Amazfit. L'interazione tra i due dispositivi, facilitata dall'applicazione dedicata, consente di integrare i dati rilevati dall'anello con quelli dell'attività fisica registrati dallo smartwatch. Questo approccio sinergico apre nuove prospettive nell'ambito del fitness e del benessere personale.

L'uscita sul mercato dell'Amazfit Helio Ring è prevista per il 15 maggio, inizialmente solo negli USA. Il prezzo di lancio è stato fissato a 300 dollari, con la possibilità di beneficiare di uno sconto del 50% acquistando l'anello in bundle con gli smartwatch Amazfit T-Rex Ultra o Amazfit Cheetah Pro. Inizialmente, l'anello sarà disponibile in una gamma limitata di misure, ma l'azienda ha assicurato che verranno gradualmente introdotte ulteriori taglie per soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio.