In aggiunto al nuovo manga di Yuji Kaku (già conosciuto per Hell’s Paradise: Jigokuraku), le pagine del numero 49 di Weekly Shonen Jump annunciano che altri due nuovi manga sono in arrivo sulla rivista settimanale di casa Shueisha.

Partiamo con un’anteprima grafica dei manga proveniente dalle pagine della rivista prima di passare ai dettagli:

Altri due nuovi manga in arrivo su Shonen Jump

Come noto, il nuovo manga del maestro Kaku arriverà all’interno dell’edizione 50 di Shonen Jump (15 novembre), mentre i restanti nei due numeri a seguire, rispettivamente nel 51° del 22° novembre e nel 52° del 29 novembre.

Il nuovo manga a debuttare all’interno del numero 51 di Shonen Jump sarà Mamore! Shugomaru, scritto e disegnato da Daiki Ihara e si tratta di una storia scolastica di puro stampo comico focalizzato su uno strambo bodyguard. Il manga a debuttare nel numero 52, invece, si intitola Doron Dororon , scritto e disegnato da Kagen Osu, e sarà focalizzato sul affrontare sconfiggere creatore malvagie sovrannaturali per la pace del mondo.

Daiki Ihara è stato impegnato nella serializzazione, attraverso la rivista online di Shonen Jump Plus, di Koisuru One Piece, uno spin-off comico ispirato all’opera di Eiichiro Oda, mentre Kagen Osu è conosciuto sulla rivista settimanale per aver realizzato Golem Hearts.

I precedenti lavori degli autori citati

Gen Osuka, prima di Golem Hearts, ha precedentemente pubblicato altre opere, Keidoro, GHOSTRONG, Kaibutsu Kangoku e, nel 2019, FANTASIES.

Daiki Ihara ha scritto nel 2007 Mahou Nanka Janakute grazie al quale ha vinto la seconda edizione del Stokkin-en Name Prince. L’autore ha anche pubblicato un one-shot su Weekly Shonen Jump, Jump LIVE, e due serializzazioni breve su Shonen Jump Plus, Yukimi DAIFUKU e Ihara 20days.

Relativamente allo spin-off comico di One Piece, invece, l’autore non l’aveva ancora concluso, ma, secondo quanto diffuso letteralmente da un comunicato ufficiale di Shonen Jump Plus, il manga è attualmente sospeso poichè concluderlo sarebbe stato uno spreco. L’autore, in particolare, avrebbe voluto definitivamente chiudere la serializzazione, ma, a seguito della delibera del dipartimento editoriale, dichiara che un giorno riprenderà Koisuru One Piece.