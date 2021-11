All’interno del numero di dicembre 2021 di Saikyo Jump, rivista manga mensile ed edita da Shueisha e disponibile per l’acquisto, la casa editrice giapponese ha presentato i 3 nuovi manga popolari in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump.

Shueisha presenta i 3 nuovi manga popolari di Jump

Si tratta di Undead Unluck di Yoshifumi Tozuka, Mashle di Hajime Komoto e Sakamoto Days di Yuto Suzuki.

I tre manga citati hanno da poco cominciato la loro corsa fra le pagine della rivista regina della casa editrice giapponese e, nonostante ciò, hanno già conquistato i lettori. La risonanza è stata tanto forte da influenzare gli appassionati oltreoceano a leggerli settimana dopo settimana attraverso l’applicazione ufficiale di MANGA Plus.

Le tre opere citate in questo articolo hanno un futuro anche qui in Italia. In particolare, difatti, Mashle è già disponibile da fine ottobre 2021 mediante Star Comics. Undead Unluck, invece, è stato annunciato da Planet Manga ad agosto 2021 e il debutto è fissato al 11 novembre 2021; Sakamoto Days, altresì da poco annunciato da Planet Manga in occasione del Lucca Comics & Games 2021, per poi arrivare il prossimo anno sui nostri scaffali.

Undead Unluck

La storia narra le vicende di ‘UNDEAD’ Andy, un killer muscoloso e maleducato con la fissa di voler concludere la vita potenzialmente immortale. Sulla sua via incontra la sua perfetta patner – ‘UNLUCKY’ Fuko – il cui corpo possiede l’abilità di portare una profonda sfortuna, ovvero la morte, a tutte le persone che lo toccano.

Potete prenotare il 1° numero di Undead Unluck qui su Amazon.

Mashle

Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il motore di ogni attività. Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà si trasforma in un mostro dell’allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non è assolutamente in grado di praticare incantesimi. Quando questa verità nascosta viene scoperta, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare il nuovo “Illuminato Divino”, lo stregone dell’anno! Si alza il sipario su questo fantasy anomalo in cui muscoli allenati, forza fisica e… tanta imprevedibile astuzia polverizzano qualunque incantesimo!

Consigliamo l’acquisto cliccando qui del 1° numero e qui del 2° numero in uscita il 24 novembre.

Sakamoto Days