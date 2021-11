Le pagine del numero 49 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e negozi online per l’acquisto, annunciano che Yuji Kaku, autore di Hell’s Paradise: Jigokuraku, lancerà un nuovo manga sulla medesima rivista.

Shonen Jump: nuovo manga per Yuji Kaku (Hell’s Paradise: Jigokuraku)

L’esordio è fissato la prossima settimana, pertanto all’interno del numero 50 del magazine previsto il 15 novembre 2021.

Passando ai dettagli della nuova opera del maestro Kaku, essa si intitola Ayashimon ed è definita come un battle shonen composto da entità ultramondane, spirituali, mostruose e chi più ne ha più ne metta. I protagonisti principali sono un ragazzo e una misteriosa ragazza.

Viene anche precisato che l’editor che ha seguito il successo di Hell’s Paradise, Sakakibara, tornerà a fiancheggiare l’autore. Possiamo guardare di seguito una anteprima del manga emersa online:

Hell’s Paradise: Jigokuraku: il successo del manga in attesa dell’anime

Come menzionato, Yuji Kaku è celebre per la fortunata serie di Hell’s Paradise scritta e disegnata dal 2018 al 2021 attraverso le pagine online di Shonen Jump Plus, sempre gestita dalla casa editrice Shueisha. Il manga è composto da un totale di 127 capitoli raccolti in 13 volumetti e hanno fatto registrare un grande seguito sostenuto da 3.6 milioni di copie stampate.

Il manga si è concluso a gennaio di quest’anno e, in concomitanza, è stato annunciato l’adattamento dell’anime i cui dettagli sono al momento ignoti.

Avviene quindi il salto di carriera per l’autore giapponese: dopo la gavetta sulle pagine online di Shueisha infarcite da una serie convincente e appassionante come quella di Hell’s Paradise, è tempo per il maestro Kaku di approdare sul campo dei migliori. Vedremo cosa avrà in serbo.

Ecco una sinossi del manga concluso quest’anno disponibile, fra l’altro, in Italia per J-POP.

Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un boia in grado di ucciderlo. Il desiderio di farla finita sembra ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà di avventurarsi in una terra magica e letale per recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun!