Cosa è accaduto ai Separatisti dopo la Caduta della Repubblica? Al centro delle vicende della Trilogia Prequel (La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith), questa fazione creata da Darth Sidious e guidata dal Conte Dooku veniva infine sconfitta poco prima che Palpatine svelasse la sua vera identità causando la fine della Repubblica. Nel nuovo ordine imperiale, apparentemente si sono perse le tracce di questa fazione sconfitta, ma come abbaiamo visto Andor potrebbe rivelare la sorte dei Separatisti.

In Andor, viene svelato il destino dei Separatisti

All’interno della recente serie di Disney+, La mano dell’Impero e Nakina 4, abbiamo modo di seguire l’ascesa politica di Mon Mothma, la futura leader dell’Alleanza Ribelle. Questi due episodi si concentrano non solo nel raccontare la rapida carriera politica della senatrice, ma soprattutto si focalizza nel presentare Mon Mothma come la guida dei Separatisti all’interno del Senato Imperiale. Sorprende scoprire che la futura guida dei ribelli possa essere davvero la leader degli sconfitti separatisti, eppure questo suo ruolo viene definita come un’esigenza politica, perfetta per nascondere la vera missione di Mothma: minare l’autorità di Palpatine.

Scegliere di essere la rappresentate di questa minoranza è una mossa politicamente arguta da parte di Mon Mothma. Dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith e di Bad Batch, avevamo scoperto come i leader dei Separatisti erano stati sterminati e le loro strutture di produzione delle armate di droidi smantellate, con il mondo capitale di Raxus preso d’assedio dalla Flotta Imperiale. Dopo la sconfitta, riuscendo anche a vincere la nota xenofobia del regime di Palpatine, i rimanenti leader del Movimento Separatista riescono ad ottenere una rappresentanza in Senato. Dove divengono uno strumento nelle mani di Mon Mothma.

La presenza dei Separatisti nel Senato è stata utilizzata spesso nelle storie del Canon come strumento di controllo da parte di Palpatine, che non ha esitato ad associare i Separatisti ai Ribelli. Per Mothma, questa associazione diviene uno strumento perfetto per nascondere la sua vera identità di leader di un movimento ribelle, presentandosi come un’innocua leader di una frangia ribelle oramai sconfitta.

