Andor, la nuova serie di Star Wars disponibile su Disney+, dimentica le atmosfere tradizionali della saga, affidandosi invece alla scelta stilistica di Rogue One, uno degli spin off della Skywalker Saga, di cui la nuova produzione legata al passato di Cassian Andor (Diego Luna), rappresenta un prequel. Il focus della trama ordita da Tony Gilroy non sarà solamente il passato di Cassian, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, ma anche l’evoluzione sociale della galassia dopo la Caduta della Repubblica e l’Ascesa dell’Impero, una scelta che, come accaduto anche per altre serie come Obi-Wan Kenobi o The Mandalorian, ha fatto sì che in Andor appaiano citazioni e riferimenti alla saga di Star Wars.

Utilizzare riferimenti e easter egg non è divenuto quasi un obbligo in produzioni che fanno parte di franchise e saghe divenute parte intergrante del mondo dell’entertaimente, come abbiamo visto anche per il Marvel Cinematic Universe. Lo scopo di Andor, tuttavia, è quello di non cedere alla facile tentazione del citazionismo, come più volte affermato da Tony Gilroy, ma di creare una storia che sappia come inserire questi richiami senza renderli una forzatura. Ragione per cui, in Andor la presenza di richiami e citazioni alla saga di Star Wars potrebbe esser meno marcata rispetto alle precedenti produzioni, anche se non mancheranno momenti che ricorderanno aspetti familiari del franchise.

Le citazioni e i riferimenti di Star Wars in Andor, la nuova serie ambientata nella galassia lontana lontana

Episodio 1

Il tenore narrativo di Andor sarà diverso rispetto alle altre produzioni, anche seriali, del franchise. Memore del suo lavoro come sceneggiatore di Rogue One, Gilroy ha subito portato gli spettatori in una galassia acida e inumana, riprendendo quelle che erano le tensioni emotive del film del 2016. Non è un caso che il primo incontro con Cassian avvenga sul mondo di Proex-Morlana, sito nella Zona Corpotativa, uno spazio fuori da ogni controllo dominato dagli interessi corporativi. Da notare come ci venga subito fornito un chiaro riferimento temporale, 5 BBY, ossia 5 Before Battle of Yavin, cinque anni prima della Battaglia di Yavin vista al termine di Una Nuova Speranza, culminata con la distruzione della prima Morte Nera.

Star Wars

In questo suo viaggio nei bassifondi di Prex-Morlana, Cassian entra in un mondo avulso dalle tradizionali atmosfere vivaci e luminose del franchise. Non siamo portati in una taverna come la cantina di Mos Eisley o il locale chiassoso visto in L’Attacco dei Cloni, il tono maturo della serie si rispecchia in una palette cromatica scura e fredda, quasi cyberpunk per le sue tonalità, che trova anche nella location, un bordello, un chiaro segno di come Andor sia una storia dall’approccio adulto e graffiante.

Il ricordo in flashback di Cassian, in cui lo vediamo ricordare come sul suo natio pianeta di Kinari abbia assistito allo schianto di un’astronave, ricorda una scena di Caravan of Courage, film noto in Italia come L’Avventura degli Ewoks, in cui una famiglia di esploratori spaziali naufragava su Endor, venendo salvata proprio dai piccoli orsetti. Come vediamo nei successivi capitoli, anche la tribù di Cassian, o meglio Kassa nel ricordo, vivrà un’esperienza simile, seppure con un finale diametralmente opposto.

Tornato sul suo pianeta, Ferrix, Cassian si muove nel suo ambiente familiare. Occasione per incontrare il droide B2EM0, che come abbiamo visto fare più volte a R2-D2, non esita a utilizzare un utensile elettrico per allontanare animali troppo invadenti. Sempre in questi momenti di quotidianità di Cassian compare rapidamente un Abednedo corazzato, l’animale che noto come Roodown avevamo visto per la prima volta in Il Risveglio della Forza su Jakku.

Nel dialogo con Brix, possiamo ritrovare altre due citazioni. Il dispositivo rubato da Cassian, l’unita di navigazione imperiale Starpath NS-9 è un riferimento a un romanzo Legens, Io, Jedi, dove questo sistema di navigazione veniva creata dalla Sienar Fleet System. Stapath, nel Legens, era anche il nome di uno Star Destroyer rubato da un contrabbandiere corelliano e trasformato in bazar ambulante e casinò dalla fama poco rispettabile, che durante la saga della Guerra Yuuzhan Vong divenne addirittura la sede provvisoria del nuovo ordine Jedi

La menzione all’asta di Wobani è un riferimento al pianeta di Wobani, dove era detenuta Jyn Erso all’inizio di Rogue One (oltre a esser un anagramma per Obi-Wan). Durante la conversazione con Maarva, invece, viene nominato il pianeta di Fest, che sappiamo nel Canon esser sede di una base della Ribellione, mentre nel Legends era una roccaforte imperiale.

Da notare, infine, come nel deposito astronavi dove Cassian si serve compaiano alcuni veicoli famigliari, come un Y-Wing e una nave dal design corelliano, un cargo leggero modello VCx-100, che ricorda la Ghost di Star Wars: Rebels. Al termine del primo episodio della serie, si percepisce nettamente l’insolita assenza di numerosi riferimenti e citazioni di Star Wars in Andor, quasi una contro tendenza rispetto alle precedenti produzioni del franchise.

Episodio 2

Fedele all’intenzione di non forzare la presenza di easter egg, il secondo episodio di Andor non è particolarmente prodigo di riferimenti alla saga, ma si limita a un accorto lavoro di contestualizzazione della serie. In tal modo, i pochi riferimenti alla continuity del franchise risultano perfettamente inseriti e concorrono alla creazione di una solidità narrativa che contribuisce a costruire la credibilità della serie stessa.

L’attenzione, infatti, è focalizzata sulla costruzione della storia di Cassian, al punto che si decide, per la prima volta, di abbandonare i tipici caratteri in Aurebesh, la lingua parlata nella galassia di Star Wars, per far comparire a schermo un leggibile messaggio delle forze di polizia di Proex-Morlana, che cerca un assassino originario di Kenari.

Star Wars

Nel nuovo flashback sul passato di Cassian, abbiamo modo di vedere con chiarezza che i superstiti dell’astronave schiantatasi su Kenari indossano divise recanti il simbolo dei Separatisti, chiaro segnale di come questa fazione della Guerra dei Cloni avesse accolto nelle sue fila i governi della Zona Corporativa.

Punto focale dell’episodio è l’arrivo della forze corporative su Ferrix, guidate da Syril Karn e dal sergente Mosk. Per sbarcare sul pianeta, questi soldati utilizzano dei Tac-Pod, mezzi appositi il cui design ricorda le navette da sbarco imperiali e le cannoniere LAAT in forza all’esercito dei cloni della Repubblica durante le Guerre dei Cloni.

Episodio 3

Il terzo capitolo di Andor si addentra ulteriormente all’interno del futuro di Cassian, avvicinandolo sempre più alla sua appartenenza alla futura Alleanza Ribelle. L’introduzione nel precedente capitolo di Luthen Rael (Stellan Skarsgard) ha reso ancora più evidente l’arrivo della nascita della Ribellione. Nuovamente, riscontriamo la scarsa presenza in Andor di riferimenti e citazioni di Star Wars, rinnovando l’apprezzamento per l’opera di world building della serie che sposa maggiormente una definizione emotiva ed ambientale della trama.

Star Wars

In questo episodio abbiamo tuttavia modo di trovare nuovamente dei piccoli riferimenti alla continuity di Star Wars. La sensazione che si ha vedendo i Tac-Pod delle forze corporative arrivare su Ferrix è che il pianeta sia uno dei tanti mondi in cui vengono smaltiti i relitti delle navi utilizzate durante le Guerre dei Cloni, come Bracca , il mondo in cui lavorava Cal Kestis, il protagonista del videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order. In un mondo in cui il recupero è parte integrante della vita quotidiana, non stupisce vedere come una gru sia stata realizzata utilizzando quella che sembra la zampa di un AT-AT, il celebre camminatore imperiale, espediente che avevamo visto in The Mandalorian, nell’episodio ambientato su Trask.

Questo terzo episodio ha un’impronta più action, grazie allo scontro tra le forze corporative da un lato e Cassian e Luthen dall’altro. Occasione in cui Cassian utilizza un blaster particolare, una Bryar Pistol, arma nota ai conoscitori del Legends, che la hanno vista utilizzare a Kyle Katarn, storico personaggio che a partire dal videogioco Dark Forces è divenuto una delle colonne portanti del fu Universo Espanso.

