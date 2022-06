Non solo Obi-Wan Kenobi ci guiderà alla scoperta degli eventi mai raccontati prima degli anni dell’Ascesa dell’Impero, il periodo che intercorre tra la fine della Repubblica Galattica e dell’Ordine Jedi visto in La Vendetta dei Sith e quanto visto in Una Nuova Speranza. Se in questo periodo su Disney+ stiamo scoprendo un capitolo mai visto prima della vita di Obi-Wan Kenobi, ad agosto avremo modo di scoprire alti eventi grazie alla serie dedicata a Cassian Andor, personaggio comparso in precedenza in Rogue One. La produzione dedicata all’operativo dell’Alleanza Ribelle sarà un tassello importante nella costruzione del percorso di formazione dell’Alleanza Ribelle, motivo per cui in Andor rivedremo anche Mon Mothma, leader spesso dimenticato dell’Alleanza Ribelle.

In Andor rivedremo Mon Mothma, la futura leader dell’Alleanza Ribelle?

Pur essendo comparsa solamente in Il Ritorno dello Jedi, interpretata da Caroline Blakiston, Mon Mothma è una figura centrale per la Ribellione, tanto che nel Legends era stata protagonista di diverse avventure assieme ai più noti eroi del franchise, comparendo anche in videogiochi come Star Wars: The Force Unleashed, dove veniva presentata come una delle fondatrici della Ribellione assieme al senatore Bail Organa. Con l’entrata in vigore del Canon, questo passato di Mon Mothma è stato ridimensionato, riducendo le sue apparizioni a una rapida apparizione in La Vendetta dei Sith, e nelle serie animate, come Star Wars: the Clone Wars e Star Wars: Rebels.

Il ruolo di Mon Mothma in Andor potrebbe esser più marcato, considerato che la serie in uscita a fine agosto su Disney+ si concentrerà sul passato di Cassian Andor (Diego Luna), prima di vederlo in azione in Rogue One. A dare una chiara idea di cosa possiamo attenderci sul piano narrativo dalla serie è Tony Gilroy, creatore di Andor, che ha voluto enfatizzare il ruolo della serie nella continuity della saga, soprattutto precisando come avremo modo di conoscere Cassian Andor in modo unico:

“Questo tizio ha dato la sua vita per la galassia, giusto? Insomma, ha apertamente, coscientemente e senza vanità o riconoscimenti ha sacrificato se stesso. Chi fa una cosa simile? Questa prima stagione risponderà alla domanda. Si tratta di mostrare la sua repulsione alla rivoluzione, il suo cinismo e la sua sensazione di perdita”

Una costruzione emotiva del personaggio che sarà costruita anche con il ritorno di altri personaggi noti del franchise, come Saw Guerrera e Orson Krennic. La prsenza di Mon Mothma in Andor, comunque, rappresenta una delle apparizioni più attese, con la conferma che sarà nuovamente Genevieve O’Reily a interpretare la ex senatrice, ruolo che l’attrice ha interpretato in Rogue One e doppiano il personaggio nelal serie animata Star Wars Rebels.

Durante la scorsa Star Wars Celebration, la O’Reily ha commentato il suo ritorno come Mon Mothma in Andor:

“Beh, credo che questa prima stagione per me sarà un modo di entrare in contatto con la donna dietro il personaggio. È sempre stato un pilastro di forza e diplomazia, ma cosa significa questo per la donna dietro la maschera? Sappiamo che diventerà una leader per la Ribellione. Ma al principio di questa stagione, è una ancora una senatrice del Senato Galattico. È ancora una donna che lotta per cambiare le sorti del proprio mondo nel Senato Galattico. Sappiamo che ha una possibilità di affrontare Palpatine. Sono curiosa di vedere come lei fallirà, perché sappiamo cosa accade in Rogue One. Sono incredibilmente curiosa su di lei”

