Anime Factory celebra un inizio d’anno scoppiettante

Sono stati diffuse le nomination Miglior Film d’Animazione dei Japan Academy Film Prize. Tra i nominati troviamo Lupin III – The First, Her Blue Sky e One Piece: STAMPEDE – Il Film, che in Italia sono distribuiti da Anime Factory di Koch Media.

Per Anime Factory si tratta di un grande riconoscimento del suo lavoro di localizzazione di importanti pellicole. A testimoniare la qualità di questi film basta pensare al grande successo ottenuto dal passaggio cinematografico nelle sale italiane di One Piece: STAMPEDE. Forte di queste nomination Anime Factory si prepara ad affrontare questo inizio di 2020 con slancio e con una ricca programmazione cinematografica.

Il 27 febbraio 2020 le sale italiane vedranno l’arrivo dell’attesissimo Lupin III – The First di Takashi Yamazaki, film in animazione digitale 3D dedicato al ladro più amato degli anime.

La primavera porterà nelle sale Her Blue Sky, il nuovo film di Tatsuyuki Nagai realizzato dagli animatori di your name. e Weathering With You, a cui seguirà lo struggente Hello World di Tomohiko Itô, film di fantascienza realizzato dai produttori di your name.

Per i più piccoli farà la sua comparsa Doraemon Il Film – Nobita e le Cronache dell’Esplorazione della Luna, il nuovo lungometraggio dedicato al gatto spaziale blu.

Anime Factory penserà anche al settore home video distribuendo in collaborazione con Lucky Red, Fireworks di Akiyuki Shinbô. Il film campione di incassi sarà messo in commercio in formato DVD e Blu-Ray a partire dal 13 febbraio 2020.

Per finire il 19 marzo 2020 arriverà One Piece: STAMPEDE. Il film di One Piece sarà realizzato in tre diverse edizioni esclusive che conterranno delle card esclusive ed uno speciale doppiaggio che vedrà il ritorno di Gigi Rosa nel ruolo di Luffy.

One Piece: STAMPEDE sarà disponibile in edizione Limited Edition con Slipcase (DVD e Blu-ray) e SteelBook® Ultralimited Edition (Blu-ray).