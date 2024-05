5 motivi per non acquistare UnipolMove

UnipolMove è la nuova alternativa a Telepass e, insieme a MooneyGo, è uno dei servizi disponibili in Italia per il sistema del telepedaggio. Se si viaggia spesso in autostrada e non si ha il desiderio di fare la coda al casello può risultare una spesa misurata e adeguata, tuttavia per chi non frequenta assiduamente quei luoghi oppure ha necessità specifiche potrebbe risultare quasi superabile.

Per questo motivo abbiamo deciso, successivamente ai 5 motivi per acquistarlo, di creare un articolo che riporti i 5 motivi che potrebbero farvi desistere dall’acquisto di UnipolMove.

Prezzo del servizio

UnipolMove prevede, al momento, solo due tariffe: una flat, con un costo mensile di 1,50€, e una pay per use con costo di attivazione di 10€ e 0,50€ al giorno per ogni utilizzo. Sono indubbiamente spese piccole e contenute, lo stesso genere di importi che generalmente “sfuggono” sulla spesa mensile e che possono diventare (sul lungo periodo) cifre davvero più importanti.

Se non prendete l’autostrada con frequenza è un servizio a cui potete sicuramente rinunciare senza particolari problemi. Se proprio siete scettici, vi incuriosisce il servizio ma non fino in fondo, è sempre possibile attivare una delle offerte di UnipolMove (come quella speciale in vigore ora fino al 28/5 che prevede un anno di canone gratis).

Piani e servizi limitati

A differenza di altri servizi di telepedaggio, UnipolMove non offre una grande varietà di piani; si può scegliere se avere un abbonamento mensile oppure una tariffa al consumo. Inoltre, i servizi accessori non sono tantissimi e al momento non è possibile fare il pieno di carburante o ricaricare l’auto elettrica.

Offerte per il professionista

Analogamente al punto precedente, se siete un libero professionista con partita IVA o proprietario di una azienda, le offerte a disposizione sono ancora limitate e potrebbero non risultare all’altezza in base alle proprie esigenze. Ci sono competitor che fanno decisamente meglio sotto a questo punto di vista.

Compatibilità Italia e Europa

UnipolMove è al momento compatibile solo con l’Italia e, anche in questo caso, ci sono ancora sezioni autostradali che non rispondono al servizio di Unipol. In futuro si presume che tutta l’Italia sarà coperta, ma attualmente chi vive in Sicilia potrebbe avere qualche amara sorpresa. Inoltre, UnipolMove non trasmette in Europa, pertanto, non è possibile varcare alcun gate in tal senso.

Una lista delle strade accessibili da UnipolMove è disponibile a questo indirizzo e ricordiamo che:

Il dispositivo UnipolMove è utilizzabile presso i caselli che presentano il simbolo europeo del telepedaggio

Colore del dispositivo

Anche se potrebbe sembrare un aspetto di secondo piano a qualcuno potrebbe non piacere il look del sistema di telepedaggio di UnipolMove, piuttosto anonimo e semplice. Ci sono operatori che svolgono una offerta decisamente più variegata, offrendo dispositivi in praticamente qualsiasi colore.