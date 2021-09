Annunci Star Comics: nuovi arrivi nel catalogo Queer

È passato un anno da quando la casa editrice Star Comics ha inaugurato la sua nuova collana Queer, dedicata alla comunità LGBTIQ+. Il primo manga a venire pubblicato è stato Hitorijime my Hero e da quel momento il catalogo della casa editrice si è arricchito di tante romantiche storie Boys’ Love, Girls’ Love, seinen e josei. La Star Comics ha quindi deciso di festeggiare questo traguardo con tanti succosi annunci! Quali sono i nuovi titoli in arrivo ad aprile 2022? Vediamoli insieme.

Annunci Star Comics: ecco i nuovi manga

BOY MEETS MARIA

Boy Meets Maria è scritto e disegnato da PEYO. Il manga racconta una storia d’amore che va oltre i binarismi di genere.

Taiga è un liceale scapestrato, fin da piccolo appassionato di supereroi. Un giorno, assistendo allo spettacolo del club di teatro della scuola, s’innamora perdutamente di una talentuosa ballerina e attrice, che si rivela poi essere un… ragazzo!

Come si evolveranno le cose fra i due studenti?

GUNJOU NO SUBETE

Gunjou no Subete è il nuovo manga di Nagisa Furuya, già conosciuta per You are in the blue summer e The blue summer and you sempre pubblicati dalla Star Comics in un Box da collezione.

Kei e Ren sono due buoni amici e fin dalla prima media sono sempre stati in classe insieme. Tuttavia, all’ultimo anno delle superiori, Ren finisce in una classe diversa da Kei e dal loro gruppo di amici. Questo evento scuote il cuore di Kei, che fino a quel momento aveva custodito dentro di sé un segreto…

Quale piega prenderà il rapporto fra i due amici? La risposta la si trova scavando in fondo al proprio cuore.

CUPID NI RAKURAI – BOX

CONTENUTI ESPLICITI

Minta Suzumaru torna con una nuova, dolcissima opera dopo Non volevo innamorarmi e Golden Sparkle. Il cofanetto conterrà i due volumi autoconclusivi Cupid ni rakurai e Cupid ni rakurai tsuigeki.

Shingo è un liceale che lavora come “cupido” nella sua scuola. Su richiesta, cerca di scoprire gli interessi dei ragazzi più ambiti dalle compagne, così da favorire la nascita di storie d’amore in cambio di… cibo!

Un giorno, alcune sue compagne gli chiedono di scoprire la causa della cicatrice che il misterioso Ao ha sulla fronte. Quale insolito destino colpirà il nostro cupido?

SECRET XXX

CONTENUTI ESPLICITI

Secret XXX è l’opera d’esordio Meguru Hinohara, che ha poi dato origine anche all’acclamato spin-off Therapy Game!

Fin da quando era piccolo, Shohei ha sempre vissuto circondato dagli animali e ha sempre avuto una particolare adorazione per i conigli. Nonostante una sua particolare allergia che li riguarda, decide di dare una mano nel negozio di animali dove lavora anche l’affascinante Itsuki. Riuscirà Shohei a mantenere il suo segreto nel posto di lavoro?

THERAPY GAME – BOX

CONTENUTI ESPLICITI

Therapy Game è lo spin-off di Secret XXX che racconta i retroscena di alcuni dei personaggi secondari più amati della sua prima opera. Il manga è pluripremiato ai Chil Chil BL Awards. I due volumi che compongono la serie saranno raccolti in un prezioso cofanetto disponibile a febbraio 2022.

Shizuma, il serio e premuroso fratello maggiore di Shohei, e Minato, l’esuberante fratello minore di Itsuki, una sera in preda all’alcol finiscono a letto insieme. Quando Shizuma si risveglia non ricorda assolutamente nulla della sera prima, così Minato si ripromette di fargli tornare la memoria, preparando una dolce vendetta…

Maggiori dettagli verranno svelati nei prossimi mesi.

Recuperate lo spin-off di Hitorijime my Hero,Hitorijime boyfriend disponibile su Amazon!