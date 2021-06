Aquaman: James Wan ha svelato il titolo ufficiale del sequel

In occasione di un production meeting James Wan ha finalmente svelato il titolo del sequel di Aquaman (qui la nostra recensione), film uscito nel 2018 che ha visto Jason Momoa nei panni di Arthur Curry. Il nuovo capitolo si chiamerà Aquaman and the Lost Kingdom, segno che con molta probabilità verrà esplorato il settimo regno di Atlantide, brevemente accennato nel primo film.

A seguito della caduta dell’Impero di Atlantide, infatti, si sono formati sette regni. In Aquaman ne sono apparsi sei: quello di Atlantide, Xebel, The Trench, The Fishermen Kingdom e Kingdom of the Deserters. Le riprese del sequel inizieranno nei prossimi mesi a Londra.

In Aquaman and the Lost Kingdom tornerà anche Amber Heard nei panni della principessa Mera nonostante le critiche dei fan a seguito della sua disputa legale molto accesa con l’ex marito Johnny Depp. Ci sarà anche Patrick Wilson nei panni di Ocean Master e, a sua detta, il sequel sarà più grande e migliore del primo.

Tra le new entry del cast segnaliamo Pilou Asbaek, noto per aver interpretato Euron Greyjoy in Game of Thrones, il cui ruolo rimane al momento top secret. L’uscita nelle sale è fissata al 16 dicembre 2022.

Durante la prima edizione del DC Fandome, tenutasi l’estate scorsa, il regista James Wan aveva affermato di come avrebbe inserito nel nuovo film alcune scene più dark e mature rispetto al primo film, tenendo conto anche del percorso evolutivo dei personaggi.

Ma non è tutto, perchè l’universo narrativo di Aquaman si espanderà su HBO Max con una serie animata dal titolo King of Atlantis, che fungerà da raccordo tra il primo film e il nuovo capitolo in arrivo. La serie infatti inizierà con il primo giorno di Arthur Curry nel ruolo del Re di Atlantide. Accompagnato dal fedele consigliere Vulko e da Mera, la principessa in grado di controllare l’acqua, Aquaman dovrà affrontare malintenzionati visitatori dalla superficie, antiche minacce provenienti dagli abissi e il suo fratellastro intenzionato a spodestarlo per riprendersi il trono.

