Aquaman: il sequel sarà “migliore e più grande”, parola di Patrick Wilson

In attesa di scoprire nuove informazioni sul sequel di Aquaman, film del 2018 che ha visto Jason Momoa nei panni di Arthur Curry, la co-star Patrick Wilson ha voluto stuzzicare i fan affermando come, a sua detta, il prossimo film sarà più grande e migliore del primo.

In occasione di una recente intervista ai microfoni di Entertainment Tonight, l’attore ha rivelato che James Wan sta creando un film più divertente, espansivo e con maggiore azione rispetto al predecessore. Patrick Wilson, che in Aquaman 2 tornerà a essere Ocean Master, si sta allenando duramente da otto settimane e inizierà le riprese nei prossimi mesi.

Nel cast di Aquaman 2 torneranno anche Amber Heard nei panni della Prinicpessa Mera, Dolph Lundgren in quelli di Re Nereus, e Yahya Abdul-Mateen II in quelli di Black Manta. New entry, invece, la star di Game of Thrones Pilou Asbaek, il cui ruolo rimane per il momento ancora ignoto.

Il sequel di Aquaman sarà migliore del primo

Warner Bros. aveva in mente di espandere l’universo narrativo di Aquaman con uno spin-off sulle diaboliche creature marine apparse nel primo film, intitolato The Trench, salvo poi cancellare del tutto il progetto.

Durante la prima edizione del DC Fandome, tenutasi l’estate scorsa, il regista James Wan aveva affermato di come avrebbe inserito nel nuovo film alcune scene più dark e mature rispetto al primo film, tenendo conto anche del percorso evolutivo dei personaggi.

L’uscita nelle sale è fissata al 18 dicembre 2022. Sarà un anno molto importante per i fan della DC perchè sul grande schermo arriveranno anche gli attesissimi The Batman, The Flash e Black Adam.

In attesa di nuove informazioni sul sequel di Aquaman, che potrebbero arrivare in occasione del prossimo DC Fandome a ottobre, potete recuperare il Blu-Ray in 4K del primo film cliccando qui.