Dal mondo di Game of Thrones a quello della DC il passo è breve. Pilou Asbaek, noto per aver interpretato il perfido Euron Greyjoy nella serie targata HBO, si è unito al cast del sequel di Aquaman. La notizia è stata riportata in eslcusiva dal portale americano Deadline e, al momento, il suo ruolo rimane top secret.

Aquaman 2 sarà diretto ancora una volta da James Wan e vedrà Jason Momoa nuovamente nei panni di Arthur Curry assieme a Dolph Lundgren in quelli di Re Neseus. Le riprese inizieranno quest’estate e il film usirà nelle sale il 16 dicembre 2022.

Nonostante le controversie legate alla sua disputa legale con Johnny Depp, Amber Heard è stata riconfermata nel ruolo della Principessa Mera. A bordo del progetto torneranno anche Patrick Wilson come Ocean Master e Yahya Abdul-Mateen II come Black Manta.

Come annunciato dal regista in occasione del DC Fandome, andato in onda l’estate scorsa, il sequel di Aquaman conterrà degli elementi horror e sarà molto più maturo rispetto al predecessore. L’universo narrativo doveva espandersi con uno spin-off intitolato The Trench, incentrato sulle creature anfibie apparse nel film, ma Warner Bros. ha deciso di sospenderne la produzione.

Secondo alcune indiscrezioni, però, la major potrebbe decidere di riprendere l’idea in futuro e tramutarla in una serie esclusiva per HBO Max, senza però avere alcun tipo di legame con l’universo di Aquaman.

Nel frattempo vi ricordiamo che il 2022 targato DC Comics si preannuncia esplosivo: arriveranno nelle sale anche The Batman, con Robert Pattinson al suo debutto nei panni del cavaliere oscuro, Black Adam, che vedrà Dwayne “The Rock” Johnson nei panni del celebre antieroe, e The Flash, con Ezra Miller nuovamente a interpretare il velocista scarlatto, affiancato dal Batman di Ben Affleck e da quello di Michael Keaton.

