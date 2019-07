Arc Reactor di Iron Man a grandezza reale da Hot Toys

L'Arc Reactor è sicuramente uno degli oggetti più conosciuti dai fan di Iron Man. La Hot Toys sorprende tutti proponendo il reattore ARC in versione replica life size, cioè in scala reale.

Il reattore ARC (Arc Reactor) è sicuramente uno degli oggetti più conosciuti dai fan di Iron Man. La Hot Toys sorprende tutti proponendo il reattore ARC in versione replica life size, cioè in scala reale.

Questo prodotto prosegue i vari lanci effettuati per la linea LIfe Size che ricordiamo comprendere anche l’infinity Gautlet visto nel film degli Avengers: Infinity War oppure il Nano Gauntlet visto in Avengers : End Game, due prodotti che sicuramente faranno scena nella propria collezione.

Hot Toys in questo modo accontenta molti dei fan dato che questo prodotto è stato realizzato da altre aziende come la King Arts, ma solo per il mercato asiatico. Altri Arc Reactor sono stati realizzati come custom ma senza licenza. Come Life-size Hot Toys ha anche realizzato delle vere e proprie statue di Batman o Superman sopratutto per il mercato asiatico, mentre il bellissimo Baby Groot, sempre in Life Size è arrivato sul mercato locale grazie al distributore Sideshow.

Questo è stato il primo reattore ARC utilizzato da Tony Stark che gli ha permesso di sopravvivere dopo l’agguato dei terroristi e che successivamente subirà notevoli miglioramenti

La replica sarà contenuta in una teca, proprio come quello visto nel film di Iron Man del 2008 quando Pepper Potts lascia un pacchetto a Tony Stark.

Sicuramente quello che colpisce maggiormente è la famosa scritta sui bordi del reattore:

“PROOF THAT TONY STARK HAS A HEART”

Ancora non sappiamo il prezzo ma sicuramente non tarderà ad arrivare, mentre la disponibilità è prevista per metà 2020.

Un pezzo che anche se non siete appassionati di statue farà molta scena nel vostro salotto o nel vostro studio in caso siate dei fan ed amanti di Iron Man.