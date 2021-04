Arriva Model Kit Mania, il nuovo format del canale Twitch di Cultura Pop!

I GunPla e i model kit di altri iconici mecha, super robot e personaggi degli anime, prodotti dall’azienda nipponica Bandai e importati in Italia da Cosmic Group, sono diventati nel corso degli anni un vero e proprio simbolo della cultura pop di matrice giapponese. Complici i vari lockdown entrati in vigore a causa della pandemia di Covid-19 che ancora sta flagellando il globo terracqueo, questi kit di modellini assemblabili stanno vivendo un vero e proprio momento di gloria, poiché rappresentano un passatempo divertente e per molte persone un hobby “diverso dal solito”, in grado di regalare qualche ora di spensieratezza.

Eccoci quindi venire incontro agli appassionati di questo magnifico hobby, soprattutto a chi ci sta avvicinando per la prima volta, vuole iniziare a cimentarvisi o ne è semplicemente incuriosito, con Model Kit Mania, un nuovo format che, da domani martedì 6 aprile 2021, andrà in onda ogni martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 sul canale Twitch di Cultura Pop, raggiungibile all’indirizzo: https://www.twitch.tv/culturapopita.

Nel succedersi delle trasmissioni di Model Kit Mania, andremo ad assemblare insieme alcuni dei più amati soggetti tratti dalle serie e dai lungometraggi di animazione nipponici, svelando tecniche e trucchi per ottenere il migliore risultato possibile con questi model kit in plastica. Vedremo quindi quali sono gli strumenti necessari all’impresa, scopriremo come si assembla un model kit, partendo da un semplice assemblaggio “a secco” per arrivare poi a un modello completamente dipinto, come si evidenziano le pannellature, per giungere infine alla realizzazione di effetti di weathering e chipping.

Per dare il via alle danze avremo a disposizione ben tre model kit di Eva, i “mecha” della serie animata Neon Genesis Evangelion. Nella fattispecie, avremo l’Eva-00, l’Eva-02 e l’Eva-08α tratti dalla nuova tetralogia cinematografica Rebuild of Evangelion. Volete sapere da quale modello inizieremo? Venite a trovarci domani dalle ore 15:00 alle ore 17:00 sul canale Twitch di Cultura Pop!