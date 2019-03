Arriva un promo poster leaked dedicato a Star Wars IX

In rete è comparso un poster dedicato a Star Wars IX che lancia nel calderone delle idee nuove ipotesi su cosa potrebbe incentrarsi la pellicola.

Star Wars IX. Ci sono pellicole capaci di rendere l’hype qualcosa di tutt’altro livello: oltre al futuro Avengers: Endgame, in arrivo tra un mese, un altro film è atteso da milioni di persone. Una pellicola che porrà fine sia ad una trilogia che ha fatto parlare molto di se sia ad una storyline incentrata su una delle famiglie più famose di Hollywood: gli Skywalker. Parliamo di Star Wars IX, terzo film della terza trilogia basata sulle storie di Rey, Finn e Kylo Ren.

Mentre le teorie impazzano sulla rete, oggi è stata fatta uscire una foto leaked che sembra essere proprio un promo poster, quel tipo di immagini che troviamo dietro a confezioni di giocattoli o in vendita come decorazioni per la casa e per le pareti. Detto questo, vi invitiamo a prendere con le pinze ciò che diremo, in quanto non sappiamo ancora se questa base verrà usata per il poster cinematografico.

Come potete vedere nella foto qui sopra, compaiono i già noti Kylo Ren e Rey al centro, accompagnati da Chewbecca, Poe Dameron, C3PO, BB-8 e tanti altri personaggi. Le prime due cose che saltano agli occhi sono la zona laterale sinistra e la parte inferiore: nel primo caso troviamo i tanto vociferati Cavalieri di Ren, mentre in una colorazione rossastra abbiamo una serie sconfinata di Storm Trooper.

Partendo dal principio, finalmente potremo vedere questi Cavalieri e le loro abilità: nonostante Kylo Ren sia cresciuto con l’idea di Jedi e Sith, probabilmente la fuori esistono combattenti slegati da questa filosofia/religione, e per questo potremmo assistere. A sostenere questa ipotesi le armi tenute da loro: sembrano di manifattura classica, decisamente lontane dalle spade laser.

La seconda ipotesi che ci viene in mente è data dai confini superiore e inferiore del poster: in alto e in basso vediamo, rispettivamente di colore blu e rosso (i colori simbolo del bene e del male), delle battaglie spaziali e una serie di Stormtrooper. Molto probabilmente quindi, in questa conclusione, la battaglia passerà sia per lo spazio profondo che per i terreni di qualche pianeta, fondendo il tutto in una conclusione degna dei crismi visti nella serie Star Wars.

Ripetendo che queste sono solo teorie date da un poster che probabilmente sarà diverso da quello cinematografico, vi domandiamo: cosa riuscite a carpire da questa immagine? Quali idee vi vengono in mente? Scrivetecele nei commenti!