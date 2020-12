Arrow 8 e Batwoman 1 arrivano su Italia 1

È trapelata nel tardo pomeriggio di ieri la notizia che Arrow 8 (l’ultima stagione) e Batwoman 1 arriveranno su Italia 1, e quindi in chiaro per la prima volta. La fissata è per il 9 gennaio 2021 con le due serie che si accomoderanno nel primo pomeriggio della rete “giovane” di Mediaset a partire dalle 14.10 con due episodi di Batwoman 1 (ricordiamo che la prima stagione è composta da 20 episodi totali) e a seguire a partire dalle 16 con due episodi di Arrow 8 (ricordiamo che l’ultima stagione delle avventure di Oliver Queen è composta da 11 episodi totali).

Arrow 8

Eccovi la sinossi di Arrow 8:

Dopo aver scoperto ciò che il futuro gli riserverà, Oliver si ritrova schierato per combattere la battaglia più impegnativa mai affrontata fino ad ora, che lascerà il multiverso appeso a un filo. Durante la stagione finale di Arrow, Oliver Queen è costretto ad affrontare il vero significato dell’essere un eroe.

Batwoman 1

Eccovi la sinossi di Batwoman 1:

Tre anni dopo la scomparsa del filantropo miliardario Bruce Wayne e del suo alter ego Batman, sua cugina Kate Kane si propone di sconfiggere i propri demoni interiori, affinché possa proteggere le strade di Gotham City come Batwoman e diventare un simbolo di speranza.

Le nuove stagioni dell’Arrowverse

Pochi giorni fa, il network The CW ha voluto stilare un calendario con le date di partenza delle prossime stagioni delle serie dell’Arrowverse fra cui l’ultima di Supergirl, The Flash e il debutto di Superman and Lois. Speriamo che questo calendario e queste date rimangano stabili anche se molte delle produzioni si sono già dovute fermare per casi di Coronavirus per poi riprendere dopo i dovuti protocolli igienico-sanitari.

La prima a partire sarà Batwoman 2. L’appuntamento è fissato per domenica 17 gennaio con il debutto di Javicia Leslie, la nuova protagonista, nel ruolo della outsider Ryan Wilder. Eccola con indosso il nuovo costume rimaneggiato rispetto a quello indossato da Kate Kane (Ruby Rose) nella prima stagione.

Seguiranno Black Lightning 4, 8 febbraio. Ricordiamo che questa sarà l’ultima stagione della serie anche se è stato già confermato uno spin-off incentrato sul personaggio di Painkiller.

The Flash 7, martedì 23 febbraio

Superman and Lois, martedì 23 febbraio

Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow invece debutteranno durante la midseason. Ricordiamo che proprio che Supergirl terminerà con la Stagione 6: showrunner e sceneggiatori hanno già confermato di essere all’opera per portare a conclusione, nei 20 episodi a disposizione, tutte le trame lasciate in sospeso e dare quindi alla serie una degna conclusione.