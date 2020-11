Nella tarda serata di ieri Variety ha conferma che Black Lightning chiuderà con la Stagione 4. La serie facente parte dell’Arrowverse, in cui però vi è entrato ufficialmente solo dopo il crossover Crisi sulle Terre Infinite dello scorso anno, quindi si congederà con la stagione che inizierà il prossimo 8 febbraio 2021 negli Stati Uniti.

Il creatore e produttore esecutivo della serie Salim Akil ha dichiarato:

Quando abbiamo iniziato il viaggio di Black Lighting, sapevo che Jefferson Pierce e la sua famiglia di potenti persone di colore sarebbero stati un’aggiunta unica al genere dei supereroi. L’amore che i fan di tutto il mondo hanno mostrato per questa serie nelle ultime tre stagioni ha dimostrato quello che immaginavamo, le persone di colore vogliono vedersi e analizzarsi in tutta la loro complessità. Grazie al fenomenale cast, agli sceneggiatori e alla troupe senza i quali niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che siamo stati in grado di fare e dei momenti che siamo stati in grado di creare, dando vita alla prima famiglia afroamericana di supereroi della DC per la cultura di massa. Sono molto grato a Peter Roth, Warner Bros.TV, Mark Pedowitz, The CW Network e Greg Berlanti per la loro collaborazione e il supporto delle mie idee in ogni fase di questo viaggio. Anche se la quarta stagione potrebbe essere la fine di un viaggio, sono estremamente entusiasta di inaugurare un nuovo capitolo e una continua collaborazione con The CW, raccontando la storia di Painkiller.

La serie TV è ispirata all’omonimo personaggio DC creato nel 1977 da Tony Isabella (testi) e Trevor Von Eeden (disegni).

Eccovi una breve sinossi:

Jefferson Pierce (Cress Williams) in passato ha usato i suoi superpoteri per proteggere la città Freeland, ma ha abbandonato l’attività di protettore per salvaguardare la sua salute e per dedicarsi alla propria famiglia e lavorare nel liceo locale in qualità di preside. Tuttavia, l’arrivo dei The Hundred, una nuova gang criminale nella città, e il fatto che la figlia voglia farsi giustizia da sola, perché le autorità non hanno più il controllo della situazione, lo costringono a vestire nuovamente i panni di Black Lightning.

Black Lightning e lo spin-off su Painkiller

Akil fa riferimento allo spin-off, attualmente in fase di sviluppo, dedicato al personaggio di Painkiller interpretato nella serie da Jordan Calloway. Il settimo episodi di Black Lightning Stagione 4 fungerà da backdoor pilot per la serie.

Black Lightning, Supergirl e la situazione dell’Arrowverse

Black Lightning è solo l’ultima serie dell’Arrowverse a terminare la sua corsa. Dopo l’ammiraglia Arrow conclusasi l’anno scorso con la Stagione 8 ricordiamo anche che Supergirl concluderà la sua di corsa con la Stagione 6 prevista per metà 2021.

Attualmente quindi rimango “attive” The Flash e DC’s Legends of Tomorrow mentre è in partenza la nuova Superman & Lois.

Per quanto riguarda Batwoman invece ricordiamo che nella Stagione 2 ci sarà un cambio di protagonista con l’ingresso di un personaggio completamente nuovo nei panni dell’eroina e slegato dai fumetti DC a cui è ispirata la serie.