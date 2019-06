Arrow: anticipazioni sull’ottava ed ultima stagione

The CW annuncia l'inizio delle riprese dell'ottava ed ultima stagione di Arrow, popolare serie TV dedicata al personaggio Green Arrow, arciere dei fumetti DC Comics.

Sebbene viga ancora la massima segretezza sulla trama degli ultimi dieci episodi della serie, possiamo assumere cosa accadrà dagli indizi molto significativi raccolti nel finale della settima stagione. Sappiamo infatti che Oliver Queen (Stephen Amell) non sopravvivrà al crossover “Crisi sulle Terre Infinite” in arrivo la prossima stagione televisiva, il che pone una riflessione interessante sulle rimanenti puntate dell’atto finale.

“L’unica cosa che ad Oliver resta da fare – e non ha bisogno di morire per farlo – è lasciare un’eredità”, dichiara Amell in un’intervista tenutasi nel corso di una fiera del fumetto americana avvenuta negli scorsi mesi. “Perché abbiamo tutti questi show televisivi con cui condivide un universo narrativo che già esistono, quindi se Arrow continuasse in assenza di Oliver Queen, o qualcun altro assumesse il ruolo di Green Arrow… andrebbe bene, no? Credo che lasciare un’eredità, un retaggio, sia l’ultimo obiettivo da spuntare per coronare il percorso del personaggio.”

È in effetti improbabile che dopo aver sdoganato il Multiverso, realtà parallele, altre dimensioni e i viaggi nel tempo ormai da diversi anni, l’ottava stagione rappresenti il canto del cigno di di Stephen Amell nell’Arrowverse (così viene definito l’universo narrativo scaturito dalla serie), ma sarebbe interessante vedere far capolino in altri show, una nuova incarnazione di Freccia Verde. Sappiamo infatti che a sostituire la serie sarà un altro show molto atteso ed altrettanto “dark” nei toni e nel registro narrativo, Batwoman, con protagonista Ruby Rose.

Oliver Queen morirà davvero? Vedremo un nuovo Green Arrow? La risposta arriverà con l’ottava ed ultima stagione di Arrow comincerà in America l’8 settembre.