Arte: Yamato Video doppia in italiano l’anime ambientato a Firenze

Dopo l’annuncio di Yamato Video dell’adattamento italiano di Fire Force, la trasposizione anime dell’omonimo manga di Atsushi Okubo, il noto autore di Soul Eater, attualmente in corso in Italia grazie alla casa editrice Planet Manga, ora è il turno di Arte, l’adattamento anime del manga di Kei Ōkubo.

Questa è l’ultima novità annunciata da Yamato Video per i festeggiamenti del 30° anniversario dalla sua nascita.

Arte: a proposito dell’anime

Arte ha debuttato ad aprile del 2020 e vede protagonista un’immaginaria giovane fiorentina che in pieno Rinascimento decide di seguire la sua vocazione e diventare una pittrice.

La protagonista Arte verrà doppiata da Emanuela Ionica, mentre Leo avrà la voce di Lorenzo Scattorin.

Yamato Video ha acquistato i diritti della serie e l’ha pubblicata sul proprio canale YouTube in versione sottotitolata in lingua italiana, simultaneamente col Giappone.

Qui sotto potete guardare il primo video promozionale doppiato in italiano:

Per quanto riguarda lo staff, Arte è stato diretto presso lo studio Seven Arcs (Trinity Seven) da Takayuki Hamana (Ace of Diamond) su sceneggiature di Reiko Yoshida (A Silent Voice). Il character design è stato curato da Chieko Miyakawa (Moshidora) mentre della colonna sonora se ne è occupato Goro Ito.

Arte: a proposito del manga

Arte è un manga seinen scritto e disegnato da Kei Ōkubo, pubblicato in Giappone sulla rivista Monthly Comic Zenon di Tokuma Shoten dal 25 ottobre 2013.

In Italia il manga è pubblicato dalla casa editrice Planet Manga a partire dal 26 ottobre 2017:

XVI secolo, Firenze. La giovane di nobili origini Arte desidera diventare pittrice e fare apprendistato nella bottega di un maestro. Nell’età del Rinascimento non è però concesso spazio alle ambizioni di una donna e, per inseguire il suo sogno, Arte dovrà sfidare le convenzioni sociali della sua epoca.

