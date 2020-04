Asmodee Italia, le novità in arrivo

Dopo una pausa forzata a causa dell’emergenza sanitaria Asmodee Italia è pronta a ripartire, aprendo il suo magazzino e riattivando la sua attività logistica. Oltre a garantire nuovamente le spedizioni e ricevere nuovo materiale nel loro magazzino, l’editore ha diffuso la lista delle novità di prossima pubblicazione. La lista dei giochi in uscita farà riferimento al periodo aprile-maggio. Asmodee Italia precisa inoltre che data la situazione attuale le date di uscita previste potrebbero comunque subire modifiche.

Marvel Champions: Il Gioco Di Carte – Vedova Nera

Il nuovo pack eroe Marvel Champions: Il Gioco Di Carte sarà dedicato a Vedova Nera.

Un tempo agente segreto del KGB, ora al servizio dello S.H.I.E.L.D. utilizza le sue abilità letali per proteggere l’umanità da chi la minaccia.

Questo nuovo pack eroe, per 1-2 giocatori, conterrà 60 carte per giocare come Vedova Nera, incluso un mazzo precostruito, nuove carte da poter aggiungere a qualsiasi altro mazzo eroe e un set nemesi dedicato al letale Taskmaster.

Data di uscita: 23 aprile 2020

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 euro

Arkham Horror: Nel Cuore Della Notte

Una nuova espansione, per 1-6 giocatori, per il gioco Arkham Horror con cui sarà possibile raddoppiare il numero di carte incontro e con cui aggiungere nuovi scenari e nuovi investigatori. Le novità di questa espansione offriranno ai giocatori modi innovativi di interagire con la storia e con gli abitanti di Arkham, con lo scopo di salvare la città e il mondo da oscuri mali.

Data di uscita: 23 aprile 2020

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 euro

Love Letter

Il ritorno in una nuova edizione del minigioco Love Letter. Questa nuova edizione sarà ampliata nei contenuti e che porterà il numero dei giocatori massimo da 4 a 6.

In Love Letter i giocatori dovranno contendersi il cuore della Principessa del regno e per avere successo in questa impresa dovranno riuscire a consegnarle le loro lettere d’amore. Un gioco di rischio e deduzione in cui vincerà il giocatore più astuto e veloce.

Data di uscita: 23 aprile 2020

Prezzo di vendita consigliato: 11,90 euro

Dungeons & Dragons – Guida Omnicomprensiva Di Xanathar

Questo volume, supplemento al Player’s Handbook, raccoglierà una serie di nuove regole e opzioni narrative per tutte le classi di D&D e aggiungerà ulteriore varietà al gioco introducendo oltre venticinque nuove sottoclassi.

Tra le novità di Guida Omnicomprensiva Di Xanathar i giocatori potranno trovare nuovi incantesimi, nuove regole per il DM che includeranno nuove trappole, oggetti magici, le attività fuori servizio e molto altro ancora.

Data di uscita: 23 aprile 2020

Prezzo di vendita consigliato: 50,00 euro

Unlock! Epic Adventures

Unlock! Epic Adventures conterrà tre nuove avventure per questa serie di escape room da tavolo con carte. I giocatori, da 1 a 6, dovranno risolvere uno scenario horror ambientato in un cinema (La Settima Arte), uno scenario orientale dove saranno messi alla prova nel Tempio del Dragone d’Oro (Le Sette Prove del Dragone) e, per finire, scovare la talpa che minaccia il successo di una importante missione segreta (Missione #07).

Data di uscita prevista: 7 maggio 2020

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 euro

Match Up! Cucina e Match Up! Viaggi

Un gioco cooperativo in cui i giocatori dovranno collegare tutte le carte Indizio alle carte Parola. Per vincere e scoprire se la parola individuata è quella corretta basterà confrontare il codice sulla carta Risposte. Match Up! nelle sue due varianti (Cucina e Viaggi) sarà un party game semplice adatto a giocatori esperti che casual.

Data di uscita prevista: 7 maggio 2020

Prezzo di vendita consigliato: 9,90 euro

Ramen Fury

Questo party game vedrà i giocatori, da 2 a 5, impegnati nella preparazione di deliziose ciotole di ramen. I giocatori dovranno combinare i vari ingredienti per guadagnare punti con ricette diverse, mentre l’aggiunta di decorazioni aumenterà il punteggio del piatto. Attenzione però agli altri cuochi che potranno rubare gli ingredienti o aggiungere peperoncino a tradimento nelle creazioni dei rivali.

Data di uscita prevista: 7 maggio 2020

Prezzo di vendita consigliato: 9,90 euro

Mice And Mystics

In Mice & Mystics i giocatori, da 1a 4, dovranno collaborare per salvare un regno in pericolo, interpretando dei topolini coraggiosi. I pericoli da affrontare saranno moltissimi, come ad esempio ratti, scarafaggi, ragni e ovviamente il nemico più pericoloso di tutti: Brodie, il gatto del castello. Il gioco strutturato come un racconto interattivo si evolverà seguendo le scelte dei giocatori.

Data di uscita prevista: 15 maggio 2020

Prezzo di vendita consigliato: 74,90 euro