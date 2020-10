Avamposto 31: fumetto e medicina tra scienza e fiction

Fumetto, medicina e scienza come si sono intersecati in questi decenni? Lo sapevate che grandi autori italiani hanno dato vita ad opuscoli sulla cura delle carie dentarie? Si prepara la nuova puntata del programma streaming “Avamposto 31” in onda ogni venerdì alle ore 17:30 sul Canale Twitch di Cultura POP dove si danno appuntamento e si ritrovano autori, disegnatori, editori ed appassionati del mondo del fumetto e della cultura POP in generale!

Avamposto 31 – 23/10/2020

In un periodo come quello che stiamo vivendo in cui le news sono dominate quotidianamente dai bollettini medico-scientifici (o sono essi stessi la notizia) la puntata di Avamposto 31 proverà a mettere in relazione il fumetto con la medicina a cavallo tra narrazione di fantasia e divulgazione del sapere. L’occasione ci viene data dalla bellissima mostra che in questi giorni è stata allestita allo WOW Spazio Fumetto di Milano dedicata alle splendide tavole che Guido Crepax realizzò per la rivista Tempo Medico di cui ci parlerà, in collegamento telefonico, Luigi F. Bona direttore del Museo e curatore dell’esposizione.

Gli ospiti della puntata

In studio sarà ospite Davide Lorenzon, straordinario grafico e illustratore che si è occupato in passato della comunicazione visiva della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Ma quest’anno è anche il quarantesimo anniversario di ‘Rossi’s Story’, l’opuscolo a fumetti sulla prevenzione della carie che fu realizzato nel 1980 per la Gibbs Dental Division Tiadent scritto da Ferruccio Alessandri e splendidamente illustrato da Giorgio Cavazzano. Il maestro del fumetto Disney interverrà in trasmissione per ricordare quello che è a tutt’oggi la pubblicazione a fumetti più distribuita della storia in Italia in più di un milione di copie.

Al prestigioso parterre degli ospiti di questa puntata si aggiungeranno i sempre puntuali e interessantissimi interventi di Loris Cantarelli, Direttore Editoriale della rivista Fumo di China, con cui parleremo di ‘Medicina Grafica’ ovvero di quelle opere che avvicinano il fumetto alle scienze mediche e Andrea Voglino, che ci racconterà in anteprima il fumetto che sta realizzando per Chiesi Farmaceutici con la disegnatrice Ariel Vittori. In conclusione Luca Bellin in collegamento da Supergulp Mestre ci indicherà i titoli disponibili in fumetteria su questo tema e con il sempre presente Manuel Enrico dalla redazione di Cultura Pop di Tom’s Hardware ci divertiremo a scoprire quanti medici ci sono tra le fila degli alter ego dei supereroi Marvel.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 15:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP