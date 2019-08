Avengers: Endgame: i Russo rivelano la scena più emozionante dell’intero film

I fratelli Russo hanno rivelato la scena più difficile da girare di Avengers: Endgame

Nonostante siano passati diversi mesi dalla sua uscita nelle sale cinematografiche Avengers: Endgame continua a far parlare di sé, grazie alle sue moltissime scene dal forte carico emotivo e che hanno portato alla conclusione una storia lunga 10 anni.

Uno dei picchi emotivi del film è senza dubbio lo struggente addio tra Tony Stark e Pepper Potts, in seguito al suo coraggioso ed eroico sacrificio.

Secondo i fratelli Russo infatti si è trattato della sequenza più difficile da girare per via della sua forte componente emozionale.

Per la coppia di registi è stato subito chiaro che la scena della morte di Iron Man sarebbe stata così difficile poiché significava dire addio al personaggio con cui l’intero Marvel Cinematic Universe aveva preso il via.

Fino a quel momento in molti avevano infatti ipotizzato che una cosa del genere sarebbe potuta accadere a Tony Stark, ma data la segretezza della sceneggiatura nessuno poteva esserne davvero certo. In questo senso mantenere il segreto sulla morte del personaggio ha aiutato a rendere autentica e genuina l’emozione della scena.

Girare questa scena ha comportato un ulteriore difficoltà per Robert Downey Jr.; l’attore oltre a dover dire addio al ruolo che lo ha accompagnato per tutto questo tempo e reso celebre ha dovuto mantenere il segreto durante tutto il tour di presentazione del film. Per riuscire in questa impresa è stato supportato da Christopher Markus, co-writer di Avengers: Endgame. Markus e Downey Jr. sono così riusciti a sviare l’attenzione e a proteggere uno dei colpi di scena finali del film.

L’arco narrativo di Iron Man chiude così un intero ciclo, negli anni il personaggio è maturato e ha raggiunto un equilibrio che lo ha portato ad accettare la sua fine da vero eroe, lasciando così un’importante eredità. Le conseguenze di questo evento sono state un aspetto importante di Spider-Man: Far From Home in cui il giovane Peter Parker deve venire a patti con il rimorso ed il suo ruolo di supereroe.