Avengers: Endgame, lo scontro tra Captain Marvel e Thanos è stato sceneggiato all’ultimo minuto

Avengers: Endgame è un turbinio di momenti epici, tra scontri titanici e colpi di scena, il film è il culmine massimo del Marvel Cinematic Universe. Sicuramente non è stato facile per gli sceneggiatori mettere a punto un insieme di scene che vedono protagonisti tantissimi attori che negli anni hanno fatto parte del Marvel Cinematic Universe.

Una delle scene più memorabili di tutto il film è lo scontro titanico tra Captain Marvel e Thanos. Nelle ultime ore, l’editor di Avengers: Endgame, Jeff Ford ha dichiarato a Slash Film che la battaglia tra i due personaggi è stata rivista all’ultimo minuto a causa di Brie Larson.

“Quando Captain Marvel arriva, era stato deciso fin dal primo giorno, lo fa attraversando e distruggendo la navicella. Sapevamo che lei sarebbe andata a far quello, ma abbiamo modificato, aggiunto ed esteso solamente in un secondo momento, perché abbiamo amato moltissimo quello che Brie ha fatto con il suo personaggio, anche il combattimento con Thanos, finché lui non la respinge”.

“Antony Russo venne, poi, con una grande idea, anche se dovevamo rigirare tutto all’ultimo minuto. Antony ebbe l’idea che Thanos togliesse la pietra del potere dal guanto e poi colpisse Captain Marvel solamente con la pietra del potere. Dovevamo trovare un modo affinché potesse mettere fuori gioco Captain Marvel per un po’, perché lei è troppo potente e non c’era altro modo per farlo”.

