Disney+: Avengers: Endgame sarà disponibile al lancio

Disney+, la nuova piattaforma di streaming del colosso di Burbank, farà il suo debutto negli USA a brevissimo ed il suo catalogo è già molto fornito, con contenuti sia originali che non provenienti dagli universi Disney, Marvel e Fox. Come se non bastasse, Disney ha deciso di rendere disponibile già al lancio Avengers: Endgame, il film dei Marvel Studios che più ha incassato nella storia del cinema.

Avengers: Endgame sarebbe arrivato su Disney+ in ogni caso, visto che l’obiettivo della compagnia è quello di avere tutte le proprietà intellettuali della Disney stessa sulla piattaforma, disponibili per tutti gli utenti. La pellicola era stata annunciata in arrivo sul servizio di streaming solo a metà Dicembre, un mese circa dopo il suo debutto. Non si sa cosa possa aver fatto cambiare idea ai vertici Disney, fatto sta che Avengers: Endgame sarà disponibile sin dal lancio di Disney+, che avverrà il 12 Novembre.

Oh snap! #AvengersEndgame is coming to @DisneyPlus. Start streaming the epic finale to Marvel Studios' Infinity Saga on November 12 in the US, Canada and Netherlands and on November 19 in Australia and New Zealand. pic.twitter.com/6SEnkkK5b5 — The Avengers (@Avengers) November 6, 2019

L’account Twitter ufficiale di Avengers ha condiviso un video pieno di screenshot di richieste dei fan, che domandavano se Disney + avrebbe avuto nel suo catalogo Endgame al lancio. Dopo aver attraversato diversi tweet, il video rivela le parole “We got you”, a conferma della nuova data di debutto in streaming.

Quindi, oltre a quasi tutti i film della Pixar, The Mandalorian, Captain Marvel e l’intero franchise di Star Wars compreso Rogue One, i fan potranno divertirsi con Avengers: Endgame, quando avvieranno Disney + per la prima volta martedì.

Purtroppo, per quanto riguarda l’Italia, dovremo aspettare ancora un po’. Disney parla di un’ “Espansione Globale” del servizio, che raggiungerà tutti i maggiori stati mondiali nel giro di un paio d’anni. Inoltre, esiste già la pagina del servizio tradotta in italiano (la potete trovare qui) in cui vi è un bottone con su scritto “Tenetemi Informato”, segno che quasi al 100% il servizio arriverà anche qua da noi.