Avengers: Endgame, Marvel da un “nome ufficiale” al Thor sovrappeso

Sicuramente ricorderete la “buffa e pietosa” versione del Dio del Tuono in sovrappeso vista in Avengers: Endgame. Ebbene, Marvel ha svelato il nome da usare per indicare Thor nei panni dell’eroe depresso e dall’aspetto poco curato. Non tutti hanno accettato di vedere l’attore Chris Hemsworth interpretare il personaggio in modo differente da come eravamo abituati a vederlo. E molti altri fan lo hanno definito, in modo scherzoso, “Fat Thor” proprio a causa del suo aspetto fisico.

In vista dell’uscita di Avengers: Endgame nelle versioni home video, i Marvel Studios hanno svelato il nome ufficiale di quello che sin ora è stato chiamato “Thor Grasso“. I contenuti speciali di home video, che fanno riferimento all’eroe dell’Universo Cinematografico Marvel in questione, presentano il personaggio con questa introduzione:

“Il suo aspetto è cambiato, ma il suo eroismo rimane! Esplorate il dietro le quinte per scoprire come Bro Thor sia stato creato.”

Quindi il nome ufficiale del Dio del Tuono in sovrappeso sarà “Bro Thor“. L’appellativo che è stato reso pubblico da Marvel Studios, più che riferirsi all’aspetto fisico, si riferisce allo stato mentale del personaggio. Il personaggio interpretato da Chris Hemsworth nel corso del tempo ha subito molti cambiamenti e magari assisteremo al ritorno del Dio del Tuono, nell’Universo Cinematografico Marvel, con un aspetto ancora una volta diverso nella nuova “fase” delle storie del Marvel Cinematic Universe. Ma cosa ne pensate del nome di “Bro Thor”? Pensate sia adatto alla versione di Thor che abbiamo visto in Avengers: Endgame? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.